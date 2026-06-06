به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را به محضر حضرت صاحبالزمان ارواحنا له الفداء، حوزه علمیه نجف اشرف، حوزههای علمیه و عموم شیعیان و ارادتمندان به اهلبیت علیهمالسلام بهویژه شیعیان گرانقدر افغانستان تسلیت عرض مینمایم .
آن فقید معظم از معاریف و مشاهیر حوزه علمیه نجف اشرف بودند و در نشر معارف آلالله صلواتالله علیهم اجمعین، جهدی نیکو و ممتاز داشتند. فقدان ایشان، ثلمهای بزرگ و ضایعهای جبرانناپذیر است.
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علوّ درجات ایشان را مسألت داریم.
نظر شما