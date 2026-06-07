عفو و تخفیف مجازات ۹۷ محکوم تعزیراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌اله بیرانوندی گفت: در عفو اعطایی رهبر انقلاب به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم، تعداد ۹۷ نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند که با دستور ریاست عالی سازمان، جهت اعمال به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در نتیجه عفو اخیر مقام معظم رهبری، ۲ نفر از زندانیان تعزیراتی نیز آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: در این عفو، در مجموع ۲ هزار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها، اظهار داشت: دبیرخانه کمیسیون عفو سازمان تعزیرات حکومتی مستقر در اداره کل اجرای احکام، پس از دریافت مدارک مشمولان عفو و تطبیق آنها با قانون و ضوابط سازمانی، به طور مستمر با حضور اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داده و شرایط متقاضیان عفو را با هدف اصلاح مجرمین، ترویج فرهنگ عفو و رحمت اسلامی و کمک به معیشت خانواده ها بررسی می‌کند.