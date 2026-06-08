به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت: جهاد خیابانی ملت سلحشور ایران از ۱۰۰ شب گذشت...
۱۰۰ شب است که خروش غرورانگیز تودههای ملت ایران از اقشار و طیفهای اجتماعی مختلف، در حمایت از میهن و نظام اسلامی، دنیا را شگفتزده کرده است.
تجلی وحدت ملت ما در تجمعات خیابانی، سپری نفوذناپذیر در نبرد مقدس و سرنوشتساز فعلی با جبههی مجتمع اشقیاء و مستکبران است. تجمعاتی مبارک که در آن، تعظیم شعائرالله میشود و مکتب حبالوطن را ترویج و تدریس میکند. تجمعاتی که در آنها تکتکِ کالبدها، در پیوندی ناگسستنی، به یک پیکر واحد تبدیل میشوند و روح مقاومت ملی را متعالی میسازند.
در این تجمعات دشمنشکن، آحاد و اقشار مردم از زن و مرد و پیر و جوان، مشارکتی تام و تمام دارند؛ لکن آنچه بسیار مشهود و محسوس است، مشارکت بانوان نجیب و عفیفه ایران اسلامی با هر طرز تفکر و سلیقهای در این تجمعات وحدتافزاست.
در تجمعات شبانه، جایی که هزاران قلب، ضربآهنگی واحد برای دفاع از کیان ایران اسلامی یافتند، زنان نجیب و عفیفه کشور، بهسان نگین انگشتر شدند. آنان با گامهایی استوار و مرصوص، تسبیح به دست و ذکر بر لب و بعضاً فرزند بر آغوش، دوشادوش مردانشان، خیابان را به میدان دفاع از کیان اسلام و ایران بدل کردند و ثابت کردند که امنیتِ این مرزوبوم، ریشه در لالاییهای بیدار مادرانی دارد که از کیانِ وطن، چون جان خویش پاسداری میکنند.
خداوند را به سبب نعمت بهرهمندی از این ملت فهیم و بصیر و بااراده، شکرگزاریم و بابت این نعمت بزرگ، سر به سجده فرود میآوریم.
در اینجا تکلیف ما مسئولان و کارگزاران بسیار سنگین و ثقیل است؛ باید در خدمت بیمنت به این مردم، جهد مضاعف و دوچندان کنیم و همواره خود را بدهکار آنان بدانیم.
از سویی دیگر، باید یاد کنیم از دلاوریهای نیروهای مسلحمان و بر دستان پرتوان و باکفایت آنان بالاخص غیورمردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این سربازان مخلص حضرت صاحبالامر (عج) که مصداق «مجهولون فیالارض و معروفون فیالسماء» هستند، بوسه بزنیم.
رزمندگان ایران اسلامی در حال تنبیه صهیونیستهای متوحش هستند. ملت و مسئولان، با تمام وجود، حامی قوای مسلح هستند؛ رزمندگان ما در سنگر دفاع از میهن، تنها نیستند.
همه ما تحت فرمان و اوامر رهبری معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) هستیم و برای استمرار نبرد با مستکبران و متجاوزان، در آمادگی کامل به سر میبریم.
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