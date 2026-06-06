به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: خیابان انقلاب، که در بیشتر روزهای سال محل عبور شتابزده خودروها و رهگذران است، این بار میزبان هزاران خانوادهای بود که برای شرکت در مهمانی کیلومتری غدیر آمده بودند؛ رویدادی که اکنون به یکی از بزرگترین گردهماییهای مردمی پایتخت تبدیل شده است. اما آنچه امسال بیش از هر چیز در این مسیر به چشم میآمد، تنها غرفهها، برنامههای فرهنگی یا جمعیت گسترده نبود؛ بلکه تغییر چهره خیابان بود.
خیابانی که برای چند ساعت از کارکرد روزمره خود فاصله گرفت و به فضایی برای دیدار، گفتوگو، پذیرایی و مشارکت جمعی تبدیل شد. در میان ازدحام جمعیت، هر چند قدم یک روایت از حضور مردم و میزبانی آنها شکل میگرفت؛ روایتهایی که شاید در آمارها و گزارشهای رسمی جایی نداشته باشند اما روح واقعی این رویداد را میسازند. مهمانی کیلومتری غدیر از ساعت ۱۵ آغاز شد و با طنین اذان مغرب به پایان رسید. این مهمانی با هدف گرامیداشت یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام، یعنی انتخاب حضرت امیرالمومنین (ع) بهعنوان ولی امر مسلمین در غدیر خم، به طور خاص در این روز بزرگ برگزار شد اما امسال با سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی همراه بود.در این شرایط مردم نشان دادند که غدیر نه تنها بهانهای برای شادی، بلکه فرصتی برای «بیعت مجدد با ولایت» است.
در این مراسم ۲۵۰۰ موکب مردمی خدمات پذیرایی و اطعام و خدمات فرهنگی و مشاورهای میدادند. از طرفی در این مسیر بزرگترین شهربازی دنیا برپا شد تا کودکان و خرسالان حاضر در این جشن بتوانند ساعات خوشی را تجربه کنند. از جمله برنامههای دیگر مهمانی امسال آموزشهای نظامی و کار با سلاح و آموزشهای اولیه امدادی و خدماتی بود که در طول مسیر ارائه شد. در یکی از غرفههای پذیرایی نزدیک چهارراه ولیعصر، مردی حدودا ۵۰ ساله ظرفهای شربت را میان مردم توزیع میکرد. او از ساعت ۶ صبح آمده بود و همه هزینهها را چند خانواده محلهشان داده بودند.
چند متر آنطرفتر، سه نوجوان با جلیقههای داوطلب هلال احمر در حال هدایت مردم بودند. آنها خوشحال از این بودند که نقشی در برگزاری این جشن داشتند. برخی دیگرشان در چادرهای هلال احمر نشسته بودند و فشار خون و قند میگرفتند و به مراجعان راهنمایی میدادند. دیگری هندوانه به دست فرزندش را میدید که در حال بازی با دوستان همسن و سالش است آن هم وسط خط ویژهای که آن لحظه کارکرد دیگری پیدا کرده بود. خیلیها از صبح آمده و دیگهای غذا را بار گذاشته بودند و خیلیهای دیگر در حال تزیین خیابان و غرفههایشان بودند. خیابان از ساعت ۱۵ دیگر برای مهمانی بزرگ آماده بود.
بهانهای برای حضور خانوادهها
شاید مهمترین ویژگی مهمانی کیلومتری غدیر، خانوادگی بودن آن باشد. برخلاف بسیاری از تجمعهای شهری که گروههای خاصی را جذب میکنند، در این مسیر میشد همه نسلها را کنار هم دید. مادربزرگی که دست نوهاش را گرفته، زوج جوانی که کالسکه کودکشان را هل میدهند، نوجوانانی که مشغول گرفتن عکس یادگاری هستند و سالمندانی که روی صندلیهای موقت استراحت میکنند. برای بسیاری از خانوادهها، این مراسم بیش از آنکه یک برنامه رسمی باشد، فرصتی برای حضور در فضای عمومی شهر است و شرکت در یک مهمانی خیلی بزرگ و شاد.
وسایل بازی از سرسره بادی گرفته تا چرخ و فلک نوستالژیک در میانه راه برای کودکان و نوجوانان طراحی و کار گذاشته شده بود تا این شهربازی خیابانی با در نظر گرفتن عرض حدود ۳۰ متر، مساحتی در حدود ۳۰ هکتار را پوشش دهد و بزرگترین شهربازی خیابانی ایران شود. همین وسایل بازی بچهها را سرگرم میکرد تا خانوادهها بتوانند ساعاتی را به خاطر کودکانشان هم که شده از خانه بیرون بیایند و در این مهمانی شرکت کنند.
موکبهای پذیرایی (اطعام غدیرانه)؛ با توجه به سنت حسنه اطعام در عید غدیر، ۱۵ هزار دیگ غذا به نیت امیرالمومنین (ع) در سطح شهر بارگذاری کردند. میزبانی اصلی بر عهده مردم و گروههای جهادی بود؛ به گونهای که ظرفیت ثبتنام موکبها پر شد و بیش از ۶۰۰ گروه دیگر در لیست انتظار قرار گرفتند.
شگفتانههای مهمانی
یکی از زوایای کمتر دیدهشده این رویداد، شبکه گستردهای از تامین و پشتیبانی مردمی بود که پشت آن قرار داشت. از تهیه مواد غذایی و نوشیدنی گرفته تا حملونقل تجهیزات، آمادهسازی غرفهها و خدمات فرهنگی؛ همه اینها نیازمند همکاری هزاران نفر است. در واقع مهمانی کیلومتری غدیر در طول سالها نشان داده تنها یک جشن چند ساعته نیست؛ بلکه حاصل هفتهها برنامهریزی و مشارکت گروههای مردمی، هیاتها، مساجد، خیریهها و مجموعههای فرهنگی است. در مهمانی امسال کتاب چندرسانهای «مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر» رونمایی شد کتابی که با بهرهگیری از داستانهای مصور و سرگرمی، مفاهیم غدیر را به کودکان آموزش میدهد.
مراسم امسال بعد از جنگ ۴۰ روزه ایران با آمریکا و رژیم اسرائیل و درست در میانه یک آتشبس شکننده برگزار میشد. پس نیاز بود با شکوه هر چه بیشتری برگزار شود تا از دل خیابان پیام مشخصی برای دشمن صادر شود. آن پیام مشخص هم این بود که مردم ایران متحد و یکپارچه کنار یکدیگر ایستادهاند و تا زمان شکست دشمن خیابان را رها نخواهند کرد. شگفتانه امسال مراسم مهمانی غدیر حضور بینش بلور معروف به قیصر، خواننده لسآنجلسی بود. قیصر در ایام جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل مواضع محکمی در دفاع از ایران گرفته بود و حتی قطعهای را هم به یاد شهدای مدرسه میناب اجرا کرده بود.
تهران متفاوت
یکی از نکات جالب توجه مراسم امسال، تغییر تصویر همیشگی پایتخت بود. تهران معمولا با ترافیک، شتاب و ازدحام شناخته میشود؛ اما در این روز بخش بزرگی از مرکز شهر به فضایی برای تعامل اجتماعی تبدیل شد. در طول مسیر، افراد بسیاری بودند که یکدیگر را نمیشناختند اما کنار هم غذا خوردند، عکس گرفتند یا چند دقیقهای گفتوگو کردند؛ اتفاقی که در زندگی روزمره شهری کمتر رخ میدهد. بخش مهمی از مهمانی امسال نه روی سنها و نه در غرفهها، بلکه در میان مردم جریان داشت.
کودکی که پرچم کوچکی را در دست گرفته بود و با هیجان میدوید. پدری که فرزندش را روی شانههای خود نشانده بود تا جمعیت را بهتر ببیند. زنی که برای چند رهگذر ناشناس بطری آب میگرفت و جوانانی که زبالههای اطراف را جمع میکردند تا یار نیروهای خدماتی شهرداری باشند. اینها جزئیات کوچکی هستند که تصویر واقعی یک رویداد مردمی را شکل میدهند.
فراتر از یک مناسبت
مهمانی کیلومتری غدیر در چهارمین سال برگزاری خود نشان داد که از قالب یک جشن مناسبتی فراتر رفته و به یک آیین اجتماعی در پایتخت تبدیل شده است؛ آیینی که در آن هزاران نفر نه فقط برای تماشا، بلکه برای مشارکت حضور پیدا میکنند. شاید مهمترین تصویر این روز نه جمعیت میلیونی، نه طول مسیر و نه تعداد غرفهها باشد؛ بلکه همان صحنهای باشد که بارها در طول مسیر تکرار میشد: مردمی که برای ساعاتی کوتاه، میزبان یکدیگر شدند. در شهری که اغلب با فاصلهها شناخته میشود، مهمانی غدیر بار دیگر تلاش کرد از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی، پلی میان آدمها بسازد؛ پلی که جنس آن نه از آسفالت و بتن، که از مشارکت، همدلی و حضور جمعی بود. این مهمانی پس از گذشت پنج ساعت همزمان با طنینانداز شدن نوای اذان مغرب به افق تهران به پایان رسید. این مهمانی در هزار شهر دیگر نیز برگزار شده بود.
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