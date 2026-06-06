جهاد اسلامی: بر تداوم گزینه مقاومت تأکید داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ششمین سالگرد درگذشت رمضان عبدالله شلح دبیرکل سابق و یکی از بنیانگذاران این جنبش، بر پایبندی به گزینه مقاومت و مبارزه مسلحانه به عنوان راهی برای آزادی فلسطین تأکید و بر ادامه پروژه جهاد با وجود فداکاری‌ها پافشاری کرد.

این جنبش در بیانیه خود نوشت که شلح بیش از ۲۰ سال در شرایط پیچیده و دشوار، آن را رهبری کرد و پرچم جهاد را برافراشته نگه داشت و مقاومت را به عنوان یک گزینه ثابت در مواجهه با پروژه صهیونیستی تثبیت کرد.

این جنبش افزود که ایشان مسأله فلسطین را در چارچوب یک دیدگاه جامع برای امت می‌دید و برای بسیج توانایی‌های آن برای مقابله با پروژه صهیونیستی و غربی تلاش و تأکید کرد که تحولات کنونی صحت مواضع جنبش را اثبات می‌کند.

جهاد اسلامی، مواضع شلح در مورد قدس را یادآور شد و به پایبندی او به مسأله فلسطین به عنوان مسأله عقیده و کرامت امت اشاره کرد.

این جنبش در پایان بیانیه، پیمان خود را برای ادامه راه مقاومت تا آزادی فلسطین مورد تاکید قرار داده و تأکید نمود که پروژه جهاد تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد داشت.