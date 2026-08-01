به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص برنامه‌های ویژه ایام محرم و صفر ۱۴۰۵ و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و آزادگی در جامعه تاکسیرانان، این سازمان برنامه‌های معنوی ویژه‌ای را در دهه اول ماه صفر همزمان با ایام اربعین حسینی تدارک دیده است.

این ویژه‌برنامه‌ها که با هدف بهره‌گیری از فضای معنوی پایانه‌ها جهت انتقال مفاهیم والای عاشورایی به شهروندان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های حمایتی برای افزایش نشاط معنوی و تقویت هویت جامعه خدوم تاکسیرانی اجرا می‌شوند، شامل بخش‌های متنوعی است که در پایانه‌های منتخب به اجرا در می‌آید.

جزئیات و محورهای اجرایی این رویداد معنوی عبارتند از؛ برپایی مراسم معنوی زیارت عاشورا که با هدف ایجاد فضای روحانی در پایانه‌های تاکسیرانی شاخص برگزار شده و در کنار آن، پذیرایی صبحانه ویژه‌ای برای تاکسیرانان زحمتکش در نظر گرفته شده است. همچنین اجرای مراسم آیینی به منظور پاسداشت سنت‌های حسینی که در قالب آیین‌های مداحی، سینه‌زنی و همچنین اجرای سنتی سنج و دمام‌زنی در پایانه‌های منتخب انجام می‌پذیرد.

این برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در پایانه‌های شاخص و استراتژیک تاکسیرانی شهر تهران همچون پایانه‌های ارم، شهید نظری، میدان رسالت، میدان آزادی، میدان ونک، سازمان آب، سیدخندان، متروی چیتگر و... با مشارکت تاکسیرانان و شهروندان به اجرا درآمده تا ضمن بهره‌مندی حداکثری تاکسیرانان از این فضا، جلوه‌ای از خدمت و معنویت در سطح ناوگان تاکسیرانی پایتخت متبلور شود.