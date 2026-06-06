برداخت ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توانمندسازی محرومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، صندوق امداد ولایت استان تهران در دهمین سال فعالیت خود، با تأکید بر طرح‌های متنوع مشارکتی، گامی نو در جهت ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های نیازمند برداشته است. این صندوق سال گذشته بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و اکنون با ارائه فرصت‌های گوناگون به خیرین، مشارکت عمومی را بیش از پیش در این امر خداپسندانه تسهیل می‌نماید.

اکبر بیات، مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت استان تهران ضمن گرامیداشت دهمین سال تأسیس این صندوق با تشریح دستاوردهای این صندوق در استان تهران، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵، با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی، صندوق امداد ولایت با هدف اصلی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان تأسیس شد. شعار ما در این صندوق، «اینجا محل تجمع خیرین است» و تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از این ظرفیت مردمی، گره‌گشای مشکلات نیازمندان باشیم.

وی افزود: در سال گذشته توانستیم با پرداخت بالغ بر ۲۰.۴۲۸ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه (کارگشایی، مسکن، اشتغال، فرهنگی و...) با اعتباری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان در استان تهران، گامی مؤثر در جهت رفع نیازهای اساسی و اشتغال مددجویان برداریم. این دستاورد، حاصل اعتماد و مشارکت هموطنان عزیز و همچنین تلاش همکاران ما در شعب چهارگانه صندوق در استان تهران است.

مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت استان تهران با بیان اینکه این روند حمایتی در سال جاری نیز ادامه دارد به آمار دو ماهه نخست سال جاری، اشاره و اعلام کرد : طی این مدت، ۲.۷۰۱ فقره با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه (وام کارگشایی، اشتغال، ودیعه مسکن، خرید و تعمیر مسکن) به مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند طبق ضوابط پرداخت شده است.

طرح‌های مشارکتی؛ پلی میان خیرین و نیازمندان

مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت استان تهران، در خصوص طرح‌های مشارکتی این صندوق که فرصتی ویژه برای خیرین حقیقی و حقوقی فراهم می‌آورد، توضیحات جامعی بدین شرح ارائه داد:

طرح خیرین: این طرح به خیرین عزیز این امکان را می‌دهد که یا با تقبل پرداخت اقساط تسهیلاتی که به نیازمند مورد نظرشان پرداخت شده، یا با ضمانت وام نیازمندان فاقد ضامن، به طور مستقیم در رفع مشکلات مالی افراد یاری‌رسان باشند. این طرح، راهکاری عملی برای کمک به نیازمندانی است که با موانع اداری یا مالی برای دریافت وام مواجه هستند.

طرح مسئولیت اجتماعی: با افتتاح حساب در این طرح، خیرین حقیقی و حقوقی می‌توانند مبلغی را برای دوره‌ای مشخص سپرده‌گذاری نمایند. صندوق نیز معادل همان مبلغ، تسهیلات قرض‌الحسنه را به نیازمندان اعطا خواهد کرد و پس از اتمام دوره، سپرده خیّر به طور کامل بازگردانده می‌شود. این طرح، فرصتی ایده‌آل برای سازمان‌ها و شرکت‌هاست تا مسئولیت اجتماعی خود را به شکلی پایدار ایفا نمایند.

طرح هم‌افزایی: در راستای تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه، خیرین می‌توانند با سپرده‌گذاری در قالب سپرده قرض‌الحسنه ویژه، اعتبار هم‌افزایی از سوی صندوق دریافت کنند و نیازمندان مورد نظر خود را جهت دریافت تسهیلات معرفی نمایند. این طرح، قدرت اعطای وام را با مشارکت خیرین افزایش می‌دهد.

طرح همیاری: این طرح به خیرین اجازه می‌دهد با سپرده‌گذاری در صندوق، امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل گردش حساب خود را به نیازمندان منتخب، فراهم آورند. طرح همیاری، علاوه بر رفع نیازهای فوری، به ارتقاء فرهنگ قرض‌الحسنه نیز کمک شایانی می‌نماید.

طرح قرض ماندگار: خیرینی که هدفشان کمک بلاعوض و ماندگار به نیازمندان است، می‌توانند مبالغ مورد نظر خود را در حساب‌های "کمک به قرض‌الحسنه" واریز نمایند. این وجوه بلافاصله در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به دست نیازمندان رسیده و چرخه‌ای از یاری‌رسانی پایدار را شکل می‌دهند.

بیات در پایان، ضمن قدردانی صمیمانه از تمام نیکوکاران و مردم خیّر، عموم هموطنان را به بازدید از وب‌سایت رسمی صندوق امداد ولایت به نشانی www.sqev.ir برای آشنایی بیشتر و همکاری در این امر خداپسندانه دعوت کرد و گفت: هر مشارکت، هرچند کوچک، می‌تواند لبخند امید را بر لبان نیازمندی جاری سازد.