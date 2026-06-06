به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حقشناس اظهار کرد: آتشنشانان قزوینی در نیمه نخست خردادماه ۱۴۰۵ در مجموع ۱۹۱ عملیات امداد و نجات و اطفای حریق را در سطح شهر قزوین انجام دادهاند.
وی افزود: از مجموع مأموریتهای انجام شده، ۹۵ مورد مربوط به عملیات امداد و نجات و ۹۶ مورد نیز مربوط به اطفای حریق بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین با اشاره به نتایج این عملیاتها تصریح کرد: در حوادث رخ داده طی این مدت، متأسفانه هشت نفر مصدوم شدند، اما با تلاش نیروهای عملیاتی آتشنشانی، ۳۸ نفر از شهروندان از خطر نجات یافتند.
حقشناس ادامه داد: بررسی آمارها نشان میدهد تعداد عملیاتهای اطفای حریق نسبت به ماه گذشته با افزایش همراه بوده که این موضوع ضرورت توجه بیشتر شهروندان به رعایت نکات ایمنی را دوچندان میکند.
وی از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی در منازل، محل کار و فضاهای عمومی، آتشنشانان را در کاهش حوادث و خسارات احتمالی یاری کنند.
حقشناس در پایان از تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در خدمترسانی به شهروندان قدردانی کرد.
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