یک کشته در پی تیراندازی در ورودی شهر شباب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افشار شاهمرادی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد تیراندازی با سلاح گرم در ورودی شهر شباب، مأموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران انتظامی نشان داد دو جوان با استفاده از سلاح گرم به سمت یک جوان ۲۰ ساله تیراندازی کرده‌اند که در نتیجه این اقدام، وی جان باخته و عاملان تیراندازی نیز بلافاصله از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی چرداول با بیان اینکه جسد مقتول با هماهنگی مرجع قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد، ادامه داد: در پی اقدامات پلیسی و رایزنی‌های انجام‌شده توسط مأموران انتظامی، یکی از افراد مرتبط با این پرونده خود را به پلیس معرفی و علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان کرد.

سرهنگ شاهمرادی با اشاره به شناسایی هویت عامل اصلی تیراندازی، خاطرنشان کرد: دستگیری متهم متواری به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و تلاش برای بازداشت وی همچنان ادامه دارد.