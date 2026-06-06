وصول بیش از ۵.۸ همت مالیات در چهارمحال و بختیاری

عزیزالله گنجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش اجتماعی مالیات، اظهار داشت: متأسفانه تصور اولیه مردم از مالیات فقط جنبه درآمدی برای دولت است، در حالی که مالیات نقش مهمی در توزیع عدالت اجتماعی ایفا می‌کند؛ به این شکل که با وصول مالیات از افراد پردرآمد و توزیع آن بین کم‌درآمدها، عدالت بهتری در جامعه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: از مجموع بودجه مصوب مالیاتی ۶ همتی استان، بیش از ۵.۸ همت وصول شده که با توجه به شرایط موجود، عملکرد مناسبی محسوب می‌شود.

گنجی با تأکید بر هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی، اضافه کرد: بسیاری از محاسبات به‌صورت سیستمی و بدون دخالت انسان انجام می‌شود که هم از اعمال سلیقه‌های شخصی جلوگیری می‌کند و هم مودیان نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: مالیات بیش از ۸۴ درصد صاحبان مشاغل استان در سال ۱۴۰۳، صفر بوده‌ است، یعنی سطح درآمدشان کمتر از معافیت بوده است، همچنین بیش از ۸۸ درصد مشاغل، مالیات سالانه کمتر از ۵ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به استقبال گسترده از تبصره ماده ۱۰۰، خاطرنشان کرد: تعداد اظهارنامه‌های عادی ارسالی صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۳ از مرز ۲۷۰۰ فقره فراتر نرفته که نشان می‌دهد استقبال از مالیات مقطوع به شدت افزایش یافته است.

گنجی در ادامه از اجرای موفق طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» خبر داد و افزود: مودیان هنگام پرداخت مالیات، می‌توانند از میان فهرست پروژه‌های استانی، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند که این طرح تأثیر زیادی در تشویق و ترغیب مودیان داشته است.

وی با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده، ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بالغ‌بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض به شهرداری‌های استان پرداخت شده که نسبت به رقم ۸۴۵ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، رشد ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین ۴۰ درصد مالیات‌های وصولی مستقیماً به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاها پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری در خصوص معافیت‌های مالیاتی، گفت: سقف معافیت مالیاتی مشاغل در سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، همچنین حد نصاب اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برای سهولت کار مودیان، از ۲۱.۶ میلیارد تومان در سال قبل به ۷۲ میلیارد تومان رسیده که پیش‌بینی می‌شود ۹۵ درصد صاحبان مشاغل امسال بتوانند از مزایای این تبصره استفاده کنند.

گنجی با دعوت از مردم برای همکاری در شناسایی فرارهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تلفن گویای ۱۵۲۶ یا سامانه سازمان مالیاتی گزارش کنند.

وی تأکید کرد: اداره مبارزه با فرار مالیاتی در استان فعال است و بدون هیچ ملاحظه‌ای گزارشات را پیگیری می‌کند.