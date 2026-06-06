به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی ظهر شنبه در بازدید از مرز مهران با تأکید بر اهمیت استراتژیک این مرز به عنوان یکی از کلیدیترین گذرگاههای تجاری کشور، در تشریح وضعیت اخیر گفت: محدودیتها و کندیهای ایجاد شده در روند صادرات کالا، ناشی از تصمیمات اخیر دولت مرکزی عراق در اعمال تعرفههای جدید و همچنین برخی مسائل داخلی میان تجار و دستگاههای مرتبط در آن کشور است.
وی با بیان اینکه دغدغههای فعالان اقتصادی منطقه به دقت رصد میشود، افزود: مطالبات و نگرانیهای به حق رانندگان، تجار و فعالان حوزه صادرات به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع از مسیرهای مختلف، شامل سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، مسئولان مرزی، استانداری ایلام و دستگاههای ملی در حال پیگیری ویژه است.
فرماندار مهران تصریح کرد: با هماهنگیهای انجام شده و رایزنیهای مستمر با طرف عراقی، تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا با رفع موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن، شرایط برای تداوم صادرات، حفظ اشتغال و رونق فعالیتهای اقتصادی در این مرز بینالمللی فراهم شود.
نعمتی در پایان ضمن قدردانی از صبوری و همراهی رانندگان و صادرکنندگان، ابراز امیدواری کرد که با نتیجهبخش بودن مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک، جریان تجارت و صادرات از مرز مهران به روال عادی بازگردد.
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