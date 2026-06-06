آقامحمدی: امروز همه جای جهان سخن از اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی نگاه به شرق و آینده غرب آسیا و بررسی برنامه جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و چین با حضور علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، برخی محققان و اساتید در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مرحله پساجنگ گفت: جمهوری اسلامی ایران در جنگ های ۱۲ روزه و چهل روزه، اقتدار خود را به جهانیان نشان داده و ابهمت پوشالی استکبار جهانی را درهم شکسته است.



آقا محمدی یادآورشد: ایران در جنگ چهل روزه، در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی که هر دو ادعای قدرت برتر اتمی را دارند، با عزت و صلابت ایستادگی کرده و جهان بعد از این جنگ وارد مرحله جدیدی از تحولات شده است، امروز همه جای جهان سخن از اقتدار ایران است.



وی با اشاره به پیش بینی‌های حضرت امام راحل در ارتباط با شکست کمونیسم و زوال لیبرالیسم گفت: بعد از شکست کمونیسیم، لیبرالیسیم به سرکردگی آمریکا نیز در حال از دست دادن جایگاه برتر خود است و قطب‌های جدیدی از قدرت در در حال ظهور هستند که جایگاه شرق و کشورهایی مانند ایران و چنین در این تحولات، بسیار مهم و تعیین کننده است.



آقامحمدی یادآورشد: مراکز تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید ظرفیت‌های مشترک تعامل با کشورهای شرقی و غرب آسیا از جمله چین را به صورت ریشه ای و تمدنی احصاء و در اختیار قرار دهد.



وی بیان کرد: جهان امروز ناگزیر است که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قدرت بپذیرید و ما نیز باید پیام های جهانشمول خود را در قالب‌های مختلف اعم از هنری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منتقل کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می تواند در این زمینه کار پایه ای و بنیادین انجام دهد.



آقامحمدی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و توجه به رویکردهای تمدنی ایران و چین، ارتقاء جایگاه ایران برای کلان پروژه جاده و راه (ابریشم) در کریدور اقتصادی چین از طریق دریا و زمین را ظرفیت‌های بالقوه‌ای دانست که در مسیر پروژه‌های مشترک نخبگانی مورد مطالعه قرار گیرد.



در ادامه محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دبیر علمی این نشست را برعهده داشت طی سخنانی به برخی از ظرفیت‌های تعامل میان ایران و چین اشاره کرد.



همچنین اساتید و محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با طرح سوالاتی، به ارائه پیشنهادات خود پیرامون نحوه تعامل کشور با این تحولات جدید پرداختند.