به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش بعدازظهر شنبه در جلسه شورای سازگاری با کمآبی اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۰۱ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی شهرستان برداشت میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه حجم ذخیره آب سد کوثر بیش از ۹۱ میلیون مترمکعب است، میزان برداشت از منابع زیرزمینی نهبندان حدود ۲۰ درصد بیشتر از ظرفیت این سد بوده و این موضوع ضرورت مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی را دوچندان میکند.
فرماندار نهبندان با تأکید بر لزوم برنامهریزی بلندمدت در حوزه آب گفت: لازم است کارگروهی تخصصی ذیل شورای سازگاری با کمآبی تشکیل و نقشه راهی پنجساله تدوین شود تا ضمن ارزیابی نتایج اقدامات انجام شده در پایان این دوره، زمینه تصمیمگیری و برنامهریزی برای سالهای آینده فراهم شود.
دانش بر ضرورت تقویت اقدامات شرکت آب و فاضلاب در زمینه فرهنگسازی مصرف بهینه آب و کاهش هدررفت ناشی از شکستگیهای شبکه تأکید کرد.
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