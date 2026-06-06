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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

ضرورت تدوین برنامه پنج‌ساله برای مدیریت منابع آبی نهبندان

ضرورت تدوین برنامه پنج‌ساله برای مدیریت منابع آبی نهبندان

بیرجند- فرماندار نهبندان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی و برنامه‌ریزی بلندمدت، خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی ذیل شورای سازگاری با کم‌آبی برای تدوین برنامه‌ای پنج‌ساله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش بعدازظهر شنبه در جلسه شورای سازگاری با کم‌آبی اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۰۱ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی شهرستان برداشت می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه حجم ذخیره آب سد کوثر بیش از ۹۱ میلیون مترمکعب است، میزان برداشت از منابع زیرزمینی نهبندان حدود ۲۰ درصد بیشتر از ظرفیت این سد بوده و این موضوع ضرورت مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی را دوچندان می‌کند.

فرماندار نهبندان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه آب گفت: لازم است کارگروهی تخصصی ذیل شورای سازگاری با کم‌آبی تشکیل و نقشه راهی پنج‌ساله تدوین شود تا ضمن ارزیابی نتایج اقدامات انجام شده در پایان این دوره، زمینه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده فراهم شود.

دانش بر ضرورت تقویت اقدامات شرکت آب و فاضلاب در زمینه فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب و کاهش هدررفت ناشی از شکستگی‌های شبکه تأکید کرد.

کد مطلب 6851973

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