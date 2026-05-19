لزوم شکستن ساختارهای غلط در ازدواج و اشتغال جوانان در نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش، بعد از ظهر سه‌شنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهبندان اظهار کرد: این ستاد به دلیل آنکه با فعال‌ترین بازه سنی جامعه سر و کار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید صرفاً به ارائه گزارش‌های اداری محدود شود، بلکه باید خروجی آن در شاخص‌هایی مانند کاهش طلاق، افزایش نرخ موالید و کاهش اعتیاد قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ورزشی، افزود: با وجود زمان‌بر بودن برخی پروژه‌ها، اقدامات مناسبی در این بخش صورت گرفته و رضایت ورزشکاران را به دنبال داشته است.

دانش ادامه داد: در سال جاری نیز در کمیته برنامه‌ریزی تلاش می‌شود با تخصیص اعتبارات مناسب، فضاهای ورزشی شهرستان به‌روزتر، بانشاط‌تر و با استانداردهای بهتر در اختیار جوانان قرار گیرد.

فرماندار نهبندان هزینه‌های سنگین و تشریفات زائد را از موانع اصلی ازدواج دانست و گفت: در دهه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های اقتصادی بیشتر، به دلیل حاکمیت فرهنگ سادگی، نرخ ازدواج بالاتر بود اما امروز خط قرمزهای خودساخته‌ای مانند هزینه‌های سنگین تالار، طلا و جهیزیه‌های گزاف، ازدواج را به مسیری دشوار تبدیل کرده است.

دانش با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ ازدواج آسان در مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها ادامه داد: روحانیون و مبلغان باید در اجتماعات مردمی، ضرورت ترویج ازدواج ساده را تبیین کنند.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری و دستگاه‌های فرهنگی نیز موظفند با تبلیغات محیطی، موانع ذهنی موجود در این زمینه را برای خانواده‌ها تشریح و فرهنگ شروع زندگی با سادگی و پرهیز از تجملات را تقویت کنند.

دانش با انتقاد از تغییر نگرش برخی جوانان نسبت به مقوله کار، گفت: در حالی که زیرساخت‌های تولید فراهم است، تمایل به درآمدهای سریع در مشاغل کاذب مرزی موجب شده بخش کشاورزی و تولیدی شهرستان با کمبود نیروی کار مواجه شود.

فرماندار نهبندان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: در مسیر حل مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان، هیچ نگاه جناحی و سلیقه‌ای نباید دخیل باشد.

وی بیان کرد: ما به عنوان کارگزاران نظام موظفیم تنها به حل مسئله و رفع گره‌های زندگی جوانان بیندیشیم و با همکاری بین‌بخشی، نشاط و امید را در جامعه تقویت کنیم.