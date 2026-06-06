به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله ناصر مکارم شیرازی با صدور پیامی درگذشت آیتالله فیاض را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبر ارتحال عالم ربانی و مرجع عالیقدر، حضرت آیتالله حاج شیخ اسحاق فیاض (طاب ثراه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید و حوزه مقدسه نجف اشرف را در سوگ نشاند.
سالها حضور در نجف و تربیت شاگردان فراوان و تالیف کتب و اشراف بر جریان علمی آن حوزه و ارشاد مومنین و مقلدان تنها بخشی از برکات وجود این فقیه بود که فراموش نخواهد شد و آثار صالحه آن باقی خواهد ماند. ان شاءالله.
اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حوزه نجف اشرف، ملت های مومن افغانستان و عراق، عموم مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید و بویژه خاندان معزز ایشان، تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت مینمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
قم ـ ناصر مکارم شیرازی ۱۴۰۵/۳/۱۶
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