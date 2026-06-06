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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

آیت‌الله مکارم شیرازی:

برکات علمی و آثار صالحه آیت‌الله فیاض فراموش نخواهد شد

برکات علمی و آثار صالحه آیت‌الله فیاض فراموش نخواهد شد

قم- مرجع تقلید شیعیان در پیام تسلیت درگذشت آیت‌الله شیخ اسحاق فیاض، با اشاره به خدمات علمی و دینی این مرجع تقلید تأکید کرد: برکات علمی و آثار صالحه آیت‌الله فیاض فراموش نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله فیاض را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله حاج شیخ اسحاق فیاض (طاب ثراه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید و حوزه مقدسه نجف اشرف را در سوگ نشاند.

سال‌ها حضور در نجف و تربیت شاگردان فراوان و تالیف کتب و اشراف بر جریان علمی آن حوزه و ارشاد مومنین و مقلدان تنها بخشی از برکات وجود این فقیه بود که فراموش نخواهد شد و آثار صالحه آن باقی خواهد ماند. ان شاءالله.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حوزه نجف اشرف، ملت‌ های مومن افغانستان و عراق، عموم مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید و بویژه خاندان معزز ایشان، تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
قم ـ ناصر مکارم شیرازی ۱۴۰۵/۳/۱۶

کد مطلب 6852073

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