به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور از یازدهم خردادماه آغاز و تا نیمه تیر ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است طبق دفترچه‌های راهنمای اطلاع‌رسانی شده، امتیازاتی برای استعدادهای برتر جاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نظر گرفته شده است و از آزمون کتبی پذیرش معاف هستند.

این امتیاز شامل طلاب استعداد برتر با نتایج پایش تمدیدحمایت، تمدیدمشروط‌حمایت و تعلیق‌حمایت می‌گردد و بدیهی است که شامل استعدادهای برتر قطع حمایت شده در پایش‌ها نمی‌شود.

همچنین نظر به اینکه اشتغال به تحصیل یکی از شرایط اصلی استعدادبرتری در هر یک از عرصه‌های تحصیل، تدریس، پژوهش و تبلیغ است و این شرط در پایش‌های سالانه رصد می‌گردد، طلاب استعدادبرتری که (۱)از مقطع تحصیلی فعلی فارغ‌التحصیل شدند یا (۲)قبل از اتمام فرصت ثبت‌نام مذکور، از مقطع تحصیلی جاری فارغ التحصیل می‌شوند یا (۳)سنوات حمایتی ایشان رو به اتمام است و تا شهریورماه به اتمام می‌رسد؛ می‌بایست در این دوره از پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران ثبت‌نام و در مقطع تحصیلی بالاتر شاغل به تحصیل گردند.