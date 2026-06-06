نمایشگاه‌ ها مراکز مدنی و بستر شکل‌ گیری سرمایه اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالعلی‌ زاده عصر شنبه در همایش روز جهانی نمایشگاه که در تبریز برگزار شد، با اشاره به سابقه و جایگاه نمایشگاه بین‌ المللی تبریز اظهار کرد: کمتر کسی را می‌توان یافت که در طول سال‌ های فعالیت این مجموعه، به عناوین مختلف به نمایشگاه تبریز نیامده و از ظرفیت‌ ها و دستاوردهای آن بازدید نکرده باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ ترین عوامل موفقیت نمایشگاه تبریز، ثبات مدیریتی است، افزود: دولت‌ مردان و بخش خصوصی باید این تجربه را به خوبی بیاموزند، چرا که ثبات مدیریت رمز موفقیت است و تداوم یک مدیریت کارآمد می‌تواند زمینه ‌ساز توسعه پایدار باشد.

نماینده رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌ های مدیران نمایشگاه تبریز، به ویژه خدمات چند دهه‌ای این مجموعه، گفت: مدیری که نمایشگاه را فرزند و خانواده خود بداند و شبانه ‌روز برای توسعه آن تلاش کند، می‌تواند چنین موفقیتی را رقم بزند.

عبدالعلی‌ زاده با اشاره به نامگذاری روز جهانی نمایشگاه، این اتفاق را مایه افتخار ایران دانست و خاطرنشان کرد: اینکه پیشنهاد یک ایرانی توانسته به ثبت یک مناسبت جهانی منجر شود، افتخاری برای کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاه‌ ها را نقطه ‌های مدنی توصیف کرد و گفت: در نگاه نوین شهرسازی، شهرها باید برای انسان ‌ها ساخته شوند، نه صرفاً برای خودروها. فضاهای شهری باید زمینه گفت‌ وگ و، تعامل و شکل‌ گیری روابط اجتماعی را فراهم کنند و نمایشگاه‌ ها دقیقاً چنین نقشی را ایفا می‌کنند.

نماینده رئیس‌ جمهور ادامه داد: در نمایشگاه‌ ها افراد بدون هیچ اجبار و هزینه‌ ای در یک فضای مناسب گرد هم می‌آیند، با یکدیگر آشنا می‌شوند، ارتباطات حرفه‌ای و اجتماعی شکل می‌گیرد و این تعاملات به توسعه کسب ‌و کارها و حتی تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی از دل همین ارتباطات نمایشگاهی مسیر پیشرفت خود را یافته‌اند، اظهار کرد: نمایشگاه‌ ها علاوه بر توسعه بازار و آشنایی با فناوری‌ های نوین، به رشد سرمایه اجتماعی و تقویت تمدن جامعه کمک می‌کنند.

عبدالعلی‌زاده همچنین با اشاره به گستردگی فعالیت‌ های نمایشگاه تبریز گفت: تعداد رویدادهای این مجموعه از حدود ۱۰ تا ۱۵ نمایشگاه در سال به بیش از ۷۰ تا ۸۰ رویداد رسیده و این تنوع، مدیریت نمایشگاه را به مراتب پیچیده‌ تر از یک واحد صنعتی کرده است.

وی تأکید کرد: یک واحد تولیدی ممکن است سال‌ ها یک محصول ثابت تولید کند، اما نمایشگاه باید به صورت مستمر نوآوری داشته باشد و هر هفته فضایی تازه برای فعالیت‌ های اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی ایجاد کند.

نماینده رئیس‌ جمهور در پایان از فعالان صنعت نمایشگاهی قدردانی کرد و گفت: همه کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، در حقیقت به رشد تمدن، توسعه سرمایه اجتماعی و ایجاد امید برای آینده جامعه کمک می‌کنند.