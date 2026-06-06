به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه در همایش روز جهانی نمایشگاه که با حضور علی عبدالعلی‌ زاده، نماینده رئیس‌ جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌ های کلی توسعه دریا محور در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد امروز جهان بیش از هر زمان دیگری بر پایه ارتباطات، شبکه ‌سازی و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی شکل گرفته و تبریز به واسطه موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و استراتژیک خود همواره یکی از مراکز مهم مبادلات منطقه‌ای و جهانی بوده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز در عرصه تجارت افزود: تبریز تنها یک شهر صنعتی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی تجارت ایران به شمار می‌رود و وجود قدیمی‌ ترین اتاق بازرگانی کشور و بازار تاریخی تبریز، گواه جایگاه این شهر در مسیر مبادلات جاده ابریشم است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت ارزشمند نشان می‌دهد که کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان بدون اتکا به بنگاه‌ های دولتی مسیر توسعه را هموار کرده‌اند و وظیفه دولت حمایت و تسهیل‌ گری برای این بخش است.

سرمست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری نمایشگاه‌ ها گفت: نمایشگاه باید از یک رویداد تقویمی و مناسبتی عبور کرده و به یک پلتفرم توسعه اقتصادی تبدیل شود؛ پلتفرمی که خروجی آن افزایش صادرات، جذب سرمایه‌ گذاری، توسعه فناوری و گسترش بازارهای منطقه‌ای باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ های اقتصادی استان اظهار داشت: وجود منطقه آزاد ارس، منطقه ویژه اقتصادی سهلان، نخستین شهرک سرمایه ‌گذاری خارجی کشور و همچنین برنامه‌ ریزی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌ های نوین، زمینه مناسبی برای پیوند صنعت و فناوری با فعالیت‌ های نمایشگاهی فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی توسعه نمایشگاه‌ های مشترک با کشورهای همسایه و مرزی را از اولویت‌ های استان دانست و افزود: با اختیاراتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مرزی به استانداران استان‌ های مرزی تفویض شده، برگزاری نمایشگاه‌ های مشترک می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت و خنثی‌ سازی محدودیت‌ های اقتصادی ایفا کند.

وی همچنین حرکت به سمت برگزاری نمایشگاه‌ های تخصصی و مزیت‌ محور، توسعه نمایشگاه‌ های هوشمند و دیجیتال و تقویت زیرساخت‌ های صنعت نمایشگاهی را از دیگر راهبردهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه نمایشگاه بین‌المللی تبریز عنوان کرد.

سرمست با اشاره به حمایت مدیریت استان از سرمایه ‌گذاری و تولید گفت: از ابتدای مسئولیت، با همراهی نماینده ولی فقیه در استان، مجمع نمایندگان، دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی، میثاقی برای حمایت از سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید منعقد شده و رویکرد مدیریت استان همواره پشتیبانی از بخش خصوصی بوده است.

وی تأکید کرد: بارها در جلسات شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده‌ام که اگر اختلافی میان مدیران دولتی و بخش خصوصی ایجاد شود، من طرف بخش خصوصی خواهم بود.

استاندار آذربایجان شرقی کسب رتبه نخست اقتصادی و سرمایه‌ گذاری کشور را نتیجه همین رویکرد دانست و گفت: این جایگاه شایسته تبریز، شهر اولین‌ هاست و مدیریت استان همچنان در کنار فعالان اقتصادی، صنعتگران و نمایشگاه بین‌ المللی تبریز برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌ گذاری خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری سه‌ شنبه‌ های اقتصادی در واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع موانع تولید افزود: حتی در شرایط جنگ اقتصادی، ناترازی انرژی و سایر بحران‌ ها نیز اجازه نداده‌ایم چرخ صنعت و تولید در استان متوقف شود و همچنان بر همان عهدی که برای حمایت ار تولید و سرمایه‌گذاری بسته‌ایم، پایبند خواهیم ماند.