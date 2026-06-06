ولی الله بیاتی، نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاثیرات مثبت رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران و رأی‌گیری احتمالی شورای شهر در این زمینه، گفت: این اقدام کار خوبی بود که شهرداری تهران انجام داد، اما باید منابع آن را نیز ببیند، یعنی مشخص شود که این هزینه‌ها از کجا قرار است تأمین شود. موضوع تأمین منابع بسیار مهم است.

وی اظهار کرد: دولت باید در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشد و شهرداری نیز می‌خواهد تأمین مالی را انجام دهد. در مجموع، این اقدام برای تهران ضروری است، زیرا این شهر واقعاً دیگر برای سکونت شرایط مطلوبی ندارد و یکی از عواملی که می‌تواند به پیشگیری و کاهش آلودگی هوا کمک کند، توسعه و حمایت از حمل‌ونقل عمومی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: به نظر من شهرداری باید لایحه‌ای را به شورای شهر ارائه کند و دولت نیز حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های این طرح را تقبل کند و ۵۰ درصد دیگر توسط شهرداری پرداخت شود تا این اقدام قابلیت اجرا و استمرار داشته باشد.

این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی برای استمرار این طرح، گفت: اگر این طرح تنها برای مدتی اجرا شود و پس از آن به دلیل کمبود منابع، اتوبوس‌ها از چرخه خدمات خارج شوند یا رانندگان به حقوق و مطالبات خود نرسند، دوباره با اختلال در ارائه خدمات مواجه خواهیم شد.

بیاتی با اشاره به آثار مثبت استمرار رایگان بودن حمل و نقل عمومی، بیان کرد: صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا دو موضوع مهم کشور هستند که اجرای صحیح و پایدار این طرح می‌تواند به تحقق آن‌ها کمک کند. بنابراین لازم است منابع مالی مورد نیاز آن از ابتدا به‌طور دقیق دیده و تأمین شود.

وی تاکید کرد: هم بحث صرفه‌جویی در سوخت و هم موضوع آلودگی از مسائل مهم کشور است و این طرح می‌تواند در هر دو زمینه مؤثر باشد، به شرط آنکه منابع لازم برای اجرای پایدار آن پیش‌بینی شود.