به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در نشست انعقاد تفاهمنامه اجرای پویش «همدلی با مستاجران» که با حضور اتحادیه مشاوران املاک شهرستان کرج، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز و اتاق اصناف استان در سالن ۹جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت همراهی و همدلی میان اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: در آستانه فصل تابستان و افزایش جابهجایی مستأجران، باید از بروز تنش میان موجران و مستأجران جلوگیری شود و مسیر گفتوگو و تفاهم جایگزین برخوردهای دستوری و تحکمی شود.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاهها باید مبتنی بر فرهنگسازی و اطلاعرسانی باشد، افزود: انتظار میرود رسانهها، بهویژه صدا و سیما، در قالب تولیدات رسانهای و برنامههای اطلاعرسانی، مردم را نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه کنند تا اختلافات احتمالی به سمت حلوفصل مسالمتآمیز هدایت شود.
استاندار البرز با بیان اینکه در فرآیندهای نظارتی باید از تشدید اختلافات جلوگیری شود، تصریح کرد: در صورت بروز اختلاف میان مستأجر و موجر، موضوع باید از مسیر گفتوگو و داوری صنفی حل شود و در نهایت تصمیمات بهصورت ارشادی و بازدارنده دنبال گردد.
وی ادامه داد: بر اساس توافق صورتگرفته، سقف افزایش اجارهبها در شهر کرج حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرستانهای استان البرز ۱۶ درصد تعیین شده است و انتظار میرود همه طرفها به این چارچوب پایبند باشند.
عبداللهی همچنین با قدردانی از همکاری اتحادیه املاک و فعالان صنفی استان گفت: مشاوران املاک نقش مهمی در ایجاد آرامش در بازار مسکن دارند و با همراهی آنها میتوان از بروز بسیاری از تنشهای احتمالی جلوگیری کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از مستأجران، از اجرای برخی اقدامات تشویقی در حوزه مشاوران املاک از جمله تخفیفها و طرحهای همدلانه برای کاهش هزینهها خبر داد و افزود: هدف اصلی این اقدامات، کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و تقویت همبستگی اجتماعی است.
بر اساس این گزارش، مقرر شده است طی بازه زمانی ۱۰ روزه، موضوعات مرتبط با بازار اجاره مسکن در استان بهصورت دقیقتر جمعبندی و سازوکارهای اجرایی آن به دستگاههای مرتبط ابلاغ شود.
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