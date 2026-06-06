به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدالچگنی در سخنانی، اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه و سرقت به عنف در محورهای مواصلاتی استان لرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از مجربترین کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری عاملان این جرایم تشکیل شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند اعضای یک باند سهنفره سارقان مسلح را شناسایی کنند و در عملیاتی منسجم، هماهنگ و همزمان در چند نقطه از استان، هر سه متهم را دستگیر کنند.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به نتایج تحقیقات انجامشده، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۳ فقره سرقت مسلحانه و به عنف در سطح استان لرستان و یکی از استانهای همجوار اعتراف کردند.
سرهنگ ابدال چگنی، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۹ دستگاه خودرو، مقادیری طلاجات و سایر اموال مسروقه کشف که ارزش ریالی آنها پس از کارشناسی اعلام خواهد شد.
وی همچنین از دستگیری دو مالخر مرتبط با این پرونده خبر داد و گفت: این افراد نیز در عملیاتهای همزمان پلیس شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی پرونده ادامه دارد.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان، داشت: امنیت مردم خطقرمز پلیس است و هر فرد یا گروهی که بخواهد به هر نحو نظم و امنیت جامعه را در فضای حقیقی یا مجازی خدشهدار کند، بداند با رصد اطلاعاتی، اقدام قاطع، قانونی و بدون اغماض پلیس مواجه خواهد شد. پلیس با تمام توان در کنار مردم ایستاده و اجازه عرضاندام به مخلان امنیت را نخواهد داد.
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