سلیمانی: اجرای پروژه پایگاه امداد و نجات دریایی در دلوار تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در راستای نظارت بر روند پیشرفت پروژههای عمرانی و خدماتی شهرستان، از محل احداث ساختمان پایگاه امداد و نجات دریایی هلالاحمر در دلوار بازدید کرد.
فرماندار شهرستان تنگستان در جریان این بازدید میدانی، با بررسی دقیق وضعیت ساختمانی و روند اجرای پروژه، بر اهمیت بالای این پایگاه در ارتقای سطح ایمنی و خدمات امدادی در سواحل منطقه تأکید کرد.
سلیمانی در این بازدید ضمن اشاره به ضرورت بهرهبرداری سریع از این مرکز، خواستار تسریع در روند اجرایی پروژه و توجه ویژه به کیفیت ساخت و زمانبندی تحویل شد و خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرم منطقه به خدمات امداد و نجات دریایی، این پروژه در اولویتهای اجرایی شهرستان قرار دارد.
فرماندار تنگستان همچنین در پاسخ به دغدغههای مربوط به بودجه پروژه، تصریح کرد: در سال گذشته اعتبار خوبی برای این پروژه گذاشته شده و جهت پیشگیری از هرگونه توقف در روند ساخت، تأمین باقی اعتبار لازم از طریق اعتبارات سال جاری پیشبینی شده و در دستور کار قرار گرفته است.
وی ضمن تشکر از تلاشهای دستاندرکاران این پروژه، بر تداوم نظارتهای میدانی جهت اطمینان از پیشرفت مطلوب کار و تحویل به موقع پایگاه تأکید کرد.
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