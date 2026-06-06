  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

استاندار بوشهر: سرانه فضای آموزشی افزایش می‌یابد

استاندار بوشهر: سرانه فضای آموزشی افزایش می‌یابد

بوشهر- استاندار بوشهر از هدف‌گذاری برای ارتقای سرانه فضای آموزشی به ۷.۵ مترمربع برای هر دانش‌آموز تا پایان سال جاری خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر ضمن گرامیداشت مناسبت‌های خجسته پیش‌رو و یادآوری ایام‌الله ۱۴ و ۱۵ خرداد، بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و ملی برای اعتلای جامعه تأکید کرد.

زارع با اشاره به اهمیت «پروژه مهر» در نظام تعلیم و تربیت استان، این رویداد را صرفاً یک حرکت اجرایی ندانست و اظهار داشت: پروژه مهر سرآغاز یک تحول و حرکتی بزرگ در عرصه فرهنگی و اجتماعی در هر سال است.

وی با اشاره به جمعیت ۲۵۸ هزار نفری دانش‌آموزان استان و فعالیت ۲ هزار و ۱۲۸ واحد آموزشی، افزود: هدف ما از اجرای این طرح، آماده‌سازی کامل مدارس برای استقبال از سال تحصیلی جدید با رویکرد آموزش مطلوب، ایجاد نشاط، پویایی و امیدآفرینی بیشتر در جامعه است.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم هماهنگی و انسجام درونی آموزش و پرورش و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تصریح کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های نوسازی مدارس تا هفته دولت، از اولویت‌های سخت‌افزاری ماست که باید با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد صرفاً «نظری و حافظه‌محور» در سیستم آموزشی، اوقات فراغت تابستانی را فرصتی ارزشمند برای جبران این خلاء دانست و گفت: اوقات فراغت نباید به عنوان فاصله میان دو دوره آموزشی دیده شود، بلکه فرصتی ارزنده برای تکوین شخصیت، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، خلاقیت، و افزایش نشاط و سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان است.

زارع تأکید کرد: کارگروه‌های تخصصی باید با برنامه‌ریزی هدفمند، موضوعاتی نظیر مدیریت فضای مجازی، تغذیه سالم و مهارت‌های زندگی را نیز در دستور کار برنامه‌های تابستانی قرار دهند و برای اجرای این برنامه‌ها در تمامی شهرستان‌ها، از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

استاندار بوشهر با اشاره به کسب رتبه ممتاز و نخست استان در نهضت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی در سطح کشور که مورد قدردانی رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت، تصریح کرد: با این کارنامه درخشان، گام دوم توسعه را با هدف رسیدن به سرانه ۷.۵ مترمربع فضای آموزشی و پرورشی برای هر دانش‌آموز تا پایان سال جاری تعریف کرده‌ایم.

وی ابراز امیدواری کرد با همت خیران، پیمانکاران مسئولیت‌پذیر و نهادهای اجرایی، این هدف‌گذاری مهم در موعد مقرر محقق شود.

کد مطلب 6852228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها