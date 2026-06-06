به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر ضمن گرامیداشت مناسبتهای خجسته پیشرو و یادآوری ایامالله ۱۴ و ۱۵ خرداد، بر ضرورت بهرهگیری از آموزههای دینی و ملی برای اعتلای جامعه تأکید کرد.
زارع با اشاره به اهمیت «پروژه مهر» در نظام تعلیم و تربیت استان، این رویداد را صرفاً یک حرکت اجرایی ندانست و اظهار داشت: پروژه مهر سرآغاز یک تحول و حرکتی بزرگ در عرصه فرهنگی و اجتماعی در هر سال است.
وی با اشاره به جمعیت ۲۵۸ هزار نفری دانشآموزان استان و فعالیت ۲ هزار و ۱۲۸ واحد آموزشی، افزود: هدف ما از اجرای این طرح، آمادهسازی کامل مدارس برای استقبال از سال تحصیلی جدید با رویکرد آموزش مطلوب، ایجاد نشاط، پویایی و امیدآفرینی بیشتر در جامعه است.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم هماهنگی و انسجام درونی آموزش و پرورش و همراهی سایر دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها تصریح کرد: بهرهبرداری از پروژههای نوسازی مدارس تا هفته دولت، از اولویتهای سختافزاری ماست که باید با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین با انتقاد از رویکرد صرفاً «نظری و حافظهمحور» در سیستم آموزشی، اوقات فراغت تابستانی را فرصتی ارزشمند برای جبران این خلاء دانست و گفت: اوقات فراغت نباید به عنوان فاصله میان دو دوره آموزشی دیده شود، بلکه فرصتی ارزنده برای تکوین شخصیت، تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، خلاقیت، و افزایش نشاط و سلامت جسمی و روحی دانشآموزان است.
زارع تأکید کرد: کارگروههای تخصصی باید با برنامهریزی هدفمند، موضوعاتی نظیر مدیریت فضای مجازی، تغذیه سالم و مهارتهای زندگی را نیز در دستور کار برنامههای تابستانی قرار دهند و برای اجرای این برنامهها در تمامی شهرستانها، از همه ظرفیتها استفاده شود.
استاندار بوشهر با اشاره به کسب رتبه ممتاز و نخست استان در نهضت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی در سطح کشور که مورد قدردانی رئیسجمهور نیز قرار گرفت، تصریح کرد: با این کارنامه درخشان، گام دوم توسعه را با هدف رسیدن به سرانه ۷.۵ مترمربع فضای آموزشی و پرورشی برای هر دانشآموز تا پایان سال جاری تعریف کردهایم.
وی ابراز امیدواری کرد با همت خیران، پیمانکاران مسئولیتپذیر و نهادهای اجرایی، این هدفگذاری مهم در موعد مقرر محقق شود.
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