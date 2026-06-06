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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

اجتماع شبانه مردم در بندرعباس در دفاع از میهن اسلامی

اجتماع شبانه مردم در بندرعباس در دفاع از میهن اسلامی

بندرعباس - اجتماع پرشور شبانه مردم در بندرعباس همانند شب‌های گذشته در حمایت از نظام اسلامی برگزار شد.

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کد مطلب 6852239

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