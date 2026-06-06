https://mehrnews.com/x3cfVD ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6852239 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ اجتماع شبانه مردم در بندرعباس در دفاع از میهن اسلامی بندرعباس - اجتماع پرشور شبانه مردم در بندرعباس همانند شبهای گذشته در حمایت از نظام اسلامی برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6852239 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم بندرعباس در دفاع از میهن و انقلاب اسلامی پیام بانوان بیجار گروس از میدان حماسه اجتماع مردم بندرعباس در دفاع از میهن و انقلاب اسلامی تجمع شبانه مردم آبدان در دفاع از انقلاب و رهبری اعلام آدرس اجتماع امشب مردم بندرعباس در دفاع از انقلاب اسلامی برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب بندرعباس
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