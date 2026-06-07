سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۱۳۳ مورد نظارت بر نقل و انتقال پسماند در سامانه جامع حفاظت محیط زیست طی یک‌سال اخیر خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر انتقال درست و صحین پسماند به واسطه عدم آلودگی محیط زیست شهری و طبیعت بیان کرد: در یکسال اخیر همچنین ۲۵ مورد نظارت بر صادرات و واردات پسماند خطرناک طبق کنوانسیون بازل نیز در استان سمنان صورت گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به تداوم این بازدید ها به واسطه اهمیت حفظ محیط زیست شهری و انسانی، بیان کرد: نظارت بر شاخص آلودگی هوا دیگر اقدام معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بوده است.

یوسف پور با بیان اینکه در یکسال اخیر ۱۰ مورد نظارت و راهبری ایستگاه های سنجش کیفیت هوای استان از سوی کارشناسان انجام شده است، ابراز کرد: ۱۷ مورد نیز پایش و نمونه برداری از خاک به واسطه سنجش سلامت خاک در استان سمنان طی یکسال اخیر صورت گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ وضعیت آلودگی هوا به صورت قابل قبول (وضعیت زرد) در ۵۱ درصد روزهای سال حکم فرما بوده است، ابراز کرد: ۴۳ درصد از روزهای سال در وضعیت سبز و سالم و ۵.۲ درصد از روزها در وضعیت هشدار نارنجی و هشت دهم درصد نیز در وضعیت قرمز خطرناک بوده است.