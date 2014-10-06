تدوین برنامه مدیریت جامع پسماند استانهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متصدی افزود: معضل پسماند در استان های ساحلی به ویژه استان های شمالی، محیط زیست کشور را با چالشی مهم مواجه کرده است.

وی ضمن اشاره به تفاهمنامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه، مدیریت پسماندهای عادی با رویکردهای نوین مدیریتی در این حوزه در کلیه روستاها و شهرهای کشور است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در مدیریت پسماندهای عادی باید مسائل مختلفی از جمله کاهش تولید، تفکیک از مبداء، افزایش میزان بازیافت و افزایش سهم مشارکت مردمی در حوزه پسماند را مد نظر قرار داد.

متصدی، توانمندسازی جامعه محلی، شوراها و شهرداری ها در حوزه پسماند به ویژه بحث اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این موضوع، پیگیری های لازم برای انجام قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن ها، همچنین مشارکت بخش خصوصی در بخش پردازش و بازیافت پسماند را از دیگر بندهای این تفاهم نامه اعلام کرد و گفت: بر همین اساس کمیته مشترکی از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور موظف به پیگیری این مفاد شده اند.

وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات این کمیته، آماده سازی بسته ای است که در بر گیرنده تمام مباحث علمی، آموزشی و اجرایی مرتبط با پسماند است.

متصدی از تشکیل جلسه ای در پایان مهرماه با حضور اعضای شوراهای شهر و روستا،شهرداری ها، استاندران، اعضای مرتبط وزارت کشور و دست اندرکاران محیط زیست خبر داد و اظهار داشت: این جلسه در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه امضاء شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور است.

تدوین برنامه مدیریت جامع پسمانداستان های شمالی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تلاش برای کاهش میزان تولید پسماند و افزایش تفکیک پسماند را از مهم ترین بندهای این تفاهم نامه برشمرد و تأکید کرد: به موازات این اقدامات برون سازمانی، در درون سازمان هم از ادارات کل محیط زیست استان ها خواسته ایم تا بر اساس شاخص های از پیش اعلام شده، برنامه مدیریت جامع پسماند استان خود را ارائه دهند.

وی با ابراز خرسندی از تدوین نهایی برنامه مدیریت جامع پسماند سه استان شمالی با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین تشکیل کمیته های استانی پسماند در این نقاط، اعلام کرد:البته استان گلستان در بحث مدیریت، جمع آوری، امحا و کمپوست پسماند، نسبت به دو استان گیلان و مازندران وضعیت بهتری دارد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت همکاری های بین بخشی و استفاده از توان و تخصص جامعه محلی اقدامات موثر و مثبتی در این حوزه داشته باشیم.

متصدی افزود: تهران به دلیل برخورداری از برنامه جامع مدیریت پسماند از جمله استان هایی که با مشکلات کمتری نسبت به سایر استان های کشور در حوزه پسماند روبه رو است و استان های شمالی نیز به دلیل نبود این برنامه جامع مدیریتی در گذشته، همچنین حجم بالای مسافرپذیری از پرچالش ترین استان های کشور در حوزه پسماند هستند.

وی به موفقیت خوب شهرهای مشهد و شیراز در زمینه دفع زباله و اصفهان در زمینه بازیافت و تفکیک نیز اشاره داشت و گفت: مازندران به دلیل مواجه بودن با مشکلات بسیار زیاد در حوزه پسماند به عنوان نقطه پایلوت و اولویت سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای برنامه های مدیریت پسماند در کشور است.

شیرابه، مهم ترین معضل پسماند استان های شمالی

متصدی با اشاره به اینکه شیرابه پسماند که ناشی از نبود سیستم فنی و مدیریتی درست برای امحا و دفن زباله ها است از مهم ترین معضلات مدیریت نادرست پسماند در استان های شمالی است، گفت: برای حل این معضل مذاکرات، مکاتبات و جلسات متعددی با صاحبان فن و نظر سایر کشورها به ویژه ایتالیا و ژاپان برگزار کردیم تا بتوانیم با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و دستیابی به آخرین استانداردهای جهانی در این زمینه، اقدامات مناسبی در این خصوص داشته باشیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکید اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بر کاهش میزان تولید پسماند، تفکیک از مبدا و جمع آوری و انتقال صحیح آن است، تصریح کرد: در مذاکرات صورت گرفته دو شرکت ژاپنی و ایتالیایی که در ایران دارای نمایندگی هستند، برای امحا با استفاده از سیستم های گرمایی علی الخصوص زباله سوزها اعلام کرده اند.

شکل گیری کمیته ملی پسماند در راستای سامان بخشی به مدیریت این حوزه

وی افزود: از دیگر اقدامات مهم در این حوزه، فعال سازی کمیته ملی پسماند به منظور سامان بخشی به مدیریت این حوزه و ایجاد هماهنگی بین بخشی در این خصوص است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت صحیح زباله و پسماند ویژه در کشور، گفت: خوشبختانه در اکثر استان های کشور، مکان یابی مناسب برای این اقدام صورت گرفته است و حتی در جلسات مشترک وزارتخانه های صنایع و کشور آمادگی خود را برای اقدام در این زمینه اعلام کردند.

متصدی اظهار داشت: وزارت صنایع متقبل شده است که مکان های شناسایی شده را به شهرک های مدیریت پسماند ویژه و امحاء آن تبدیل کند و وزارت کشور نیز مامور پیگیری های لازم در این خصوص شده است و امیدواریم به زودی شاهد فعال شدن این مکان های مشخص باشیم.

اعلام آمادگی قزوین برای راه اندازی سایت ویژه پسماندهای صنعتی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشست مشترک با معاون استانداری قزوین در این خصوص،اعلام کرد:استان قزوین برای راه اندازی و فعال کردن سایت ویژه پسماندهای صنعتی در این استان اعلام آمادگی کرده است و امیدواریم با این اقدام، موفق به ساماندهی مدیریت پسماندهای ویژه کشور شویم.

این مقام مسئول انعقاد تفاهم نامه های مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت کشور و شورای عالی کلانشهرها و مراکز استان ها را نشان دهنده عزم جدی نهادهای مسئول برای حل معضل پسماند کشور دانست و افزود: این تفاهم نامه ها به ویژه در موضوع پسماند دارای همپوشانی هایی هستند و آن ایجاد زمینه برای جذب مشارکت جوامع محلی، خصوصی و دولتی است.

متصدی ادامه داد: در اصل این دو تفاهم نامه در یک راستا نه موازی هم هستند.

وی تاکید کرد: کشورهای موفق در زمینه مدیریت پسماند، کشورهایی هستند که موفق به جذب مشارکت حداکثری مردم در این زمینه شده اند و آموزش و آگاهی رسانی دقیق برای مردم یکی از مهم ترین راهکارها به منظور افزایش نرخ مشارکت است.

نقش پسماند در بازارهای کار و اقتصاد

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به نقش پسماند در حوزه اقتصاد و اشتغال، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل ارزش اقتصادی و بازار اشتغالی که در پسماند است، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش بسیار راغب است.

این مقام مسئول افزود: زباله از منابع کشور ایجاد شده و با مدیریت صحیح می توان بخش عظیمی از آن را مجددا به چرخه منابع بازگرداند و این مستلزم فراهم کردن مکانیزم ها و زیرساخت های لازم برای مشارکت بخش خصوصی، همچنین آموزش مردم برای کاهش تولید و تفکیک زباله است.

متصدی با ذکر اهمیت نقش آفرینی و مشارکت شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برای دستیابی به این مهم، تصریح کرد: انحصار مدیریت پسماند در بدنه دولتی جوابگو نیست و شوراها به دلیل اینکه از بدنه اجتماعی و توده مردم هستند، می توانند نقش موثری در جذب مشارکت بدنه اجتماعی به عنوان بازوهای قدرتی دولت داشته باشند.

بازیافت 14 درصدی پسماند در برخی از شهرهای کشور

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر تاثیرات منفی پسماند بر منابع طبیعی و اولویه و در نتیجه محیط زیست کشور، بعد اقتصادی بازیافت زباله، همچنین تاثیر آلودگی های پسماند بر سلامت مردم، گفت: اگر مردم نسبت به تهدیدات آلودگی های پسماند برای سلامت خود آگاه باشند و بخش خصوصی هم آگاهی لازم از ارزش اقتصادی بازیافت پیدا کند، همزمان شاهد کاهش میزان تولید زباله، افزایش درصد تفکیک، همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه خواهیم بود.

وی ضمن اشاره به تجربه موفق برخی از کشورهای دنیا در دستیابی به 30 درصد تفکیک زباله از مبداء، اظهار داشت:برخی از شهرهای ایران هم به واسطه مشارکت خوب اجتماعی بین 10 تا 14 درصد تفکیک زباله از مبداء دارند و می توان به افزایش این رقم امیدوار بود.

کسب درآمد پایدار از حوزه پسماند

این مقام مسئول تاکید کرد: در صورت مدیریت صحیح این حوزه می توان با ایجاد بازار اشتغال مناسب و بهبود موقعیت های اقتصادی علاوه بر دستیابی به درآمد پایدار، کمک بزرگی به حفظ سلامت مردم و کاهش میزان فشار وارده بر منابع طبیعی و آلودگی های محیط زیست کرد.

متصدی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه پسماندهای ویژه، خطرناک، کشاورزی، بیمارستانی و صنعتی، گفت: علاوه بر تلاش و رایزنی برای کاهش این نوع زباله ها با دستگاه های مسئول، در تلاشیم تا امحااین نوع پسماند به بهترین شیوه ممکن صورت پذیرد و از جمله این اقدامات، فعال شدن شهرک های مدیریت پسماند برای امحا این نوع از زباله ها از طریق زباله سوز است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طبق علم نوین می توان به واسطه حرارت تولید شده از امحا پسماندها، توربین ها را به چرخش درآورد و بخشی از برق مورد نیاز کشور را تولید کرد.