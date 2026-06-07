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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

دستگیری سارق باتری خودرو در خمینی‌شهر؛ اعتراف به ۵ فقره سرقت

دستگیری سارق باتری خودرو در خمینی‌شهر؛ اعتراف به ۵ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر از دستگیری یک سارق حین سرقت باتری خودرو توسط مأموران یگان امداد این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در جریان گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های شهر، به فردی که در حال سرقت باتری یک دستگاه خودرو بود مشکوک شدند و بلافاصله وی را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در مواجهه با شواهد و مدارک موجود، به پنج فقره سرقت قطعات و لوازم خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به اینکه این فرد از مجرمان سابقه‌دار و تحت تعقیب بوده است، گفت: این سارق عمدتاً خودروهای مدل پایین و فاقد سیستم دزدگیر را که در کوچه‌ها و نقاط خلوت و فاقد دوربین مداربسته پارک شده بودند، هدف سرقت قرار می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6852399

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