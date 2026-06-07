سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در جریان گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های شهر، به فردی که در حال سرقت باتری یک دستگاه خودرو بود مشکوک شدند و بلافاصله وی را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در مواجهه با شواهد و مدارک موجود، به پنج فقره سرقت قطعات و لوازم خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به اینکه این فرد از مجرمان سابقه‌دار و تحت تعقیب بوده است، گفت: این سارق عمدتاً خودروهای مدل پایین و فاقد سیستم دزدگیر را که در کوچه‌ها و نقاط خلوت و فاقد دوربین مداربسته پارک شده بودند، هدف سرقت قرار می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.