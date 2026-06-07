خبرگزاری مهر -گروه استانها: نان در زندگی مردم جایگاهی حیاتی دارد و بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام مصرفی خانوار، بیشترین سهم را در تأمین قوت روزانه دارد؛ در استان ایلام هم که نان همچنان بخش مهمی از سبد غذایی مردم را تشکیل میدهد، کیفیت این محصول به یک مطالبه جدی و قابل توجه تبدیل شده است.
شهروندان انتظار دارند نانی که روزانه بر سر سفره میآورند، سالم، مرغوب، خوشپخت و متناسب با استانداردهای لازم باشد؛ انتظاری که در برخی موارد با واقعیت موجود فاصله دارد.
باید گفت، کیفیت نان، تنها به مرحله پخت محدود نمیشود، بلکه از همان ابتدا و در زنجیرهای از عوامل اثرگذار همچون نوع و کیفیت گندم و آرد، نحوه تخمیر، مهارت نانوا، وضعیت تجهیزات نانوایی و حتی نظارتهای مستمر بر روند تولید شکل میگیرد؛ بنابراین هرگونه ضعف در این چرخه میتواند مستقیماً بر کیفیت نهایی نان تأثیر بگذارد و رضایت مصرفکننده را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، توجه به ارتقای کیفیت آرد، آموزش نانوایان، بهروزرسانی تجهیزات و نظارت دقیقتر بر عملکرد واحدهای نانوایی، از ضرورتهای انکارناپذیر به شمار میرود.
مردم ایلام نیز با توجه به اهمیت نان در سبد غذایی خود، انتظار دارند دستگاههای مسئول با نگاه جدیتر به این موضوع ورود کنند و زمینه تولید و عرضه نانی باکیفیت، سالم و قابل قبول را فراهم سازند.
لزوم ارتقا کیفیت نان در استان ایلام
استاندار ایلام دیروز در جلسه شورای آرد و نان در این خصوص، با اشاره به جایگاه ویژه نان در سبد مصرفی خانوارها، گفت: نان اصلیترین کالای مصرفی مردم است و به همین دلیل باید در حوزه کیفیت، شبکه توزیع آرد و مقابله با تخلفات این بخش، تصمیمات جدی و عملیاتی اتخاذ شود.
احمد کرمی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت نان بدون توجه به معیشت نانوایان امکانپذیر نیست، افزود: عدالت در پرداخت دستمزد نانوایان یکی از موضوعات مهمی است که میتواند در بهبود کیفیت تولید نان اثر مستقیم داشته باشد.
استاندار ایلام نقش مردم را در نظارت بر عملکرد نانواییها بسیار مهم دانست و اظهار داشت: نظارت مردمی گستردهترین و مؤثرترین ظرفیت برای ارزیابی عملکرد نانواییهاست و با راهاندازی سامانه نظارت مردمی میتوان گامهای مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت نان برداشت.
کرمی همچنین با اشاره به ضرورت آموزش تخصصی در این حوزه تصریح کرد: سازمان فنی و حرفهای، اتحادیه نانواییها و دانشکده کشاورزی باید با برنامهریزی دقیق و علمی وارد میدان شوند و در زمینه آسیبشناسی کیفیت گندم و نان نقشآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه نان بیکیفیت در نهایت هزینههای درمانی مردم را افزایش میدهد، گفت: به همین منظور کمیته آنالیز کیفیت و قیمت نان در استان فعال خواهد شد تا تصمیمگیریها بر پایه دادههای دقیق و کارشناسی انجام شود.
استاندار ایلام همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات شورای آرد و نان در شهرستانها بهصورت ماهانه شد و افزود: توزیع آرد باید عادلانه و متناسب با سرانه مصرف باشد و با هرگونه عرضه خارج از شبکه بهطور جدی برخورد خواهد شد.
کرمی در ادامه بر توسعه نان کامل بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم سلامت شهروندان تأکید کرد و گفت: اجرای طرح دوگانهسوز کردن نانواییها و حرکت به سمت استفاده از انرژی خورشیدی در واحدهای نانوایی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت نان مطالبه اصلی مردم است و در این مسیر، نانواییهای نمونه باید مورد تشویق قرار گیرند و واحدهای مرتبط نیز تحت حمایت و نظارت مؤثرتر قرار داشته باشند تا شاهد بهبود محسوس در حوزه نان استان باشیم.
نظارت بر کیفیت نان در ایلام
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع قیمت نان در استان، گفت: با توجه به سازوکار هزینههایی که در فرآیند تولید نان وجود دارد، برای حمایت از نانوایان و در عین حال حفظ حقوق مردم، بررسیها و پیگیریهای لازم انجام شد.
عباس میرزاد افزود: از آنجا که ایلام به عنوان استان سیویکم در بحث قیمت نان مورد توجه بود، تمامی آیتمها و مؤلفههایی که منجر به افزایش هزینه تولید نان میشود، بهدقت آنالیز شد و بر اساس همین بررسیها، قیمت نان در استان تعیین و به وزارت کشور ارسال شد و این قیمتها نیز در سامانه نانبارگذاری شده و در دسترس قرار گرفته است.
میرزاد با تأکید بر اینکه مردم از این پس با همین نرخها نان خریداری میکنند، اظهار داشت: انتظار ما از نانواییها و خبازان زحمتکش استان که شبانهروز برای تأمین نان مردم تلاش میکنند، در دو بخش اساسی، ارتقای کیفیت نان و رعایت عدالت در کمیت و وزن نان، خلاصه میشود.
وی ادامه داد: انتظار داریم کیفیت نان بهصورت محسوس افزایش پیدا کند و از شرایط قبلی فاصله بگیرد، چرا که استان ایلام از بهترین گندم و آرد برخوردار است و شایسته نیست نانی که به دست مردم میرسد، متناسب با ظرفیت موجود نباشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام همچنین گفت: در حوزه کمیت نان نیز انتظار داریم کمفروشی به هیچ عنوان صورت نگیرد و وزن چانه بهطور دقیق رعایت شود؛ در غیر این صورت، با توجه به برنامه تشدید نظارتها، ممکن است برخوردهای جدیتری از جمله پلمب واحدهای متخلف در دستور کار قرار گیرد.
میرزاد تصریح کرد: موردهای متعددی پلمب داشتیم که چنو مورد آن مربوط به تخلفات صنفی و چند مورد دیگر مرتبط با کمفروشی و کیفیت نان بود.
وی ادامه داد: دستگاههای ذینفع نیز شبانهروز در حوزه نظارت بر آرد و نان فعال هستند تا بتوانیم هم در کیفیت و هم در کمیت نان، جهش قابل قبولی ایجاد کنیم و رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشیم.
تشدید نظارتهای میدانی بر واحدهای خبازی ایلام
مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات اخیر در قیمت نان اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت، انتظارات عمومی برای ارتقای کیفیت و بهبود خدمترسانی در واحدهای خبازی بهحق افزایش یافته است؛ لذا این مدیریت، تشدید بازرسیهای دورهای و سرزده از نانواییها را در دستور کار فوری قرار داده است.
سعید طاهری با تأکید بر اینکه نظارتها نباید تعطیلبردار باشد، تصریح کرد: تیمهای بازرسی با حضور قاضی کشیک، حتی در روزهای تعطیل نیز بهصورت فعال در سطح شهر حضور دارند تا روند پخت و عرضه نان بدون هیچگونه وقفهای مورد رصد قرار گیرد.
طاهری در ادامه با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این نظارت عمومی، افزود: از عموم مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اعم از کیفیت نامطلوب نان، عدم رعایت ساعات پخت، فروش اجباری یا دیگر تخلفات صنفی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: گزارشهای واصله از سوی مردم در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار میگیرد و با واحدهای متخلف بدون اغماض و مطابق با قانون برخورد خواهد شد. هدف اصلی ما در این طرح، تضمین دسترسی شهروندان ایلامی به نان سالم و باکیفیت است.
بیتردید، بهبود کیفیت نان نهتنها رضایت عمومی را افزایش میدهد، بلکه میتواند گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت جامعه و افزایش اعتماد مردم به نظام تأمین و توزیع این کالای اساسی باشد.
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