به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آرد و نان شهرستان سنقروکلیایی ظهر دوشنبه به ریاست معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری این شهرستان و با حضور بخشدار کلیایی، رؤسای دستگاههای اجرایی و کارشناسان مرتبط برگزار شد.
در این نشست، وضعیت تولید، توزیع و عرضه نان در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم افزایش نظارت بر عملکرد نانواییها با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان تأکید شد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت کیفیت نان در سبد غذایی خانوارها، خواستار تشدید بازرسیها از واحدهای خبازی شد و بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی و حفظ کیفیت نان تولیدی تأکید کرد.
در ادامه جلسه، موضوع نظارت بر ساعت فعالیت نانواییها و بررسی عملکرد دستگاههای کارتخوان نیز مطرح شد و اعضای شورا بر ضرورت پایش مستمر تراکنشهای ثبتشده، تطبیق آن با میزان فروش نان و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی تأکید کردند.
همچنین مشکلات و چالشهای موجود در حوزه آرد و نان شهرستان از سوی اعضای شورا بررسی شد و راهکارهایی برای رفع موانع، بهبود روند توزیع آرد، افزایش کیفیت نان و ارتقای خدماترسانی به مردم ارائه شد.
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