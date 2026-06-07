شنیدن یک موسیقی در آستانه صدمین شب حضور ملت ایران در میدان

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «هم صدایان طنین» که طی سال های اخیر با عنوان گروه «هم آوایی الغدیر» نیز به تولید آثار مذهبی و آئینی مشغول است، در آستانه صدمین شب از حضور ملت ایران در اجتماعات خیابانی مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان تک آهنگ جدیدی به نام «مرحبا ایران» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

این اثر صوتی با شعری از سیده زهرا دلیل، آهنگسازی هادی نصیری و تنظیم و میکس علیرضا جلالی در استودیو پژواک حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی صدابرداری و تولید شد.

به گفته هادی نصیری سرپرست گروه این قطعه سپاسگزاری و تشکر از ۱۰۰ شب به یادماندنی از حضور پرشور ملت ایران در میادین و خیابان ها و همچنین دفاع جانانه هوافضای سپاه، پدافند ارتش و نیروی پرغرور دریایی کشورمان است.

وی افزود: ترجیع بند این اثر عبارت «مرحبا و ماشاءالله داری» است که گویای یک تشکر دوطرفه بین نیروهای مسلح و مردم حاضر در صحنه است؛ تشکر فرماندهان نظامی از حضور پرشور مردم در خیابان و همچنین سپاس امت مبعوث شده در خیابان ها از دفاع مقتدرانه و حملات دقیق به اهداف دشمنان خبیث آمریکایی و صهیونی.

«هم‌صدایان طنین» نام جدید گروه «هم آوایی الغدیر» است که از ابتدای سال جاری وارد فاز جدیدی از تولیدات با موضوعات اجتماعی و ملی شده است.

گروه هم‌آوایی بین‌المللی الغدیر طهران از گروه‌های هم خوانی در حوزه تولید آثار موسیقایی ملی و مذهبی است. این گروه از جمله مجموعه‌هایی است که با هدف ترویج فرهنگ آئینی و ملی، تولیدات خود را در فضای مجازی به طور کامل منتشر و در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهد.