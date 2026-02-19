تماشای «احسن الاسماء» در اول یک ماه مبارک؛ اسامی خدا را متفاوت صدا بزن

هادی نصیری (سرپرست گروه هم صدایان طنین) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های این گروه توضیح داد: نماهنگ «احسن الاسماء» اثری جدید از هم صدایان طنین (الغدیر) به مناسبت ماه مبارک رمضان رونمایی و منتشر شده است. این قطعه شامل اسامی دیگری از خداوند متعال است که در اسماءالحسنی معروف هیچ کدام از آنها نیامده است.

وی افزود: ایده و طرح این اثر از بنده و همه اسامی خدا از دل دعای جوشن کبیر انتخاب و جاگذاری شده است. در دعای پایانی این اثر نیز از ۵ دعای معروف شیعه اقتباس شده است که شامل صحیفه سجادیه، جامعه کبیره، کمیل، ندبه و جوشن کبیر هستند.

به گفته هادی نصیری، احسن الاسماء توسط حسین نویان در استودیو کلاسیک ضبط و میکس شده و از دیگر عوامل تولید کلیپ تصویری این اثر می توان به علی اکبر مرآتی به عنوان کارگردان و تدوینگر و علی شمس به عنوان مدیر فیلمبرداری اشاره کرد.

نصیری در پایان گفت: پروژه «احسن الاسماء» در فصل چهارم ویژه برنامه تلویزیونی «محفل» و ویژه برنامه افطار شبکه یک سیما با نام «جبهه» نیز اجرا شده است. این کلیپ در شب‌های ماه مبارک رمضان از قاب شبکه های مختلف رسانه ملی و سیمای استان ها پخش خواهد شد.