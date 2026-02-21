به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان و خوانندگان فعال عرصه موسیقی طی روزها و هفته های گذشته که فعلا به واسطه شرایط حاکم بر جامعه امکان برگزاری کنسرت و اجرای زنده نیست، اقدام به تولید تک آهنگ هایی کرده‌اند که برخی از آنها در قالب موسیقی تیتراژ سریال‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی منتشر شده‌اند، برخی از این محصولات هم متناسب با حال و هوای فعلی جامعه در قالب سوگواره، برخی هم به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تعدادی از آثار نیز در قالبی ملی میهنی منتشر شده اند.

آنچه می شنوید مروری اجمالی بر برخی تک آهنگ های منتشر شده هنرمندان شناخته شده کشورمان است که در بازه زمانی اواخر دی تا روزهای آغازین اسفند سال ۱۴۰۴ در دسترس شنوندگان قرار گرفته اند.

روایت محمد اصفهانی از «رفتن» با همراهی یک دوست قدیمی

هم‌زمان با آغاز پخش سریال تلویزیونی «ساهره» از شبکه سه سیما تک آهنگ «رفتن» در قالب موسیقی تیتراژ این مجموعه داستانی با ترانه‌ای از بابک روزبه، آهنگسازی فواد حجازی، میکس و مستر محمد فلاحی و خوانندگی محمد اصفهانی منتشر شد.

محمد اصفهانی پیش از انتشار این تک آهنگ، قطعه «جانان من» از آلبوم «سراب شانه تو» را پیش روی مخاطبان قرار داده بود.

سریال «ساهره» به سفارش سیمافیلم و در ۳۰ قسمت تولید شده و در ماه مبارک رمضان امسال هر شب بعد از اذان از شبکه سه سیما روی آنتن می رود.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی سید رامین موسوی ملکی، کارگردانی حمیدرضا لوافی و نویسندگی مرضیه خدیوی ساخته شده و با نگاهی معنوی، مفهوم مرگ‌آگاهی و نسبت آن با زندگی معاصر را دستمایه روایت خود قرار داده است.

سوگواری علی زندوکیلی با تک آهنگ «بخواب آروم»

تک آهنگ «بخواب آروم» هم یکی دیگر از آثار تازه منتشر شده ای است که علی زندوکیلی خواننده مطرح کشورمان آن را منتشر کرد.

افشین مقدم ترانه سرا، علیرضا افکاری آهنگساز، سعید رضایی تنظیم کننده، مهیار رحیمی میکس و مسترینگ، جمال محمدی نوازنده نی و لَلِه وا، عرفان بختیاری نوازنده گیتار، محمد رجبیان دستیار آهنگساز و محمود شبیری تهیه کننده عوامل اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.

حامد زمانی از «تو بگو ایران» به یک مناجات خوانی رسید

حامد زمانی خواننده ای که به تازگی به عرصه تولید آثار موسیقایی بازگشته و بنا دارد این بار در قالبی مستمرتر به فعالیت های خود در این عرصه انجام دهد، ابتدا یک قطعه ملی میهنی به نام «تو بگو ایران» و پس از آن به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قطعه موسیقایی را در قالب «مناجات» منتشر کرد.

در قطعه «تو بگو ایران» فائزه امجدیان شاعر، حامد زمانی آهنگساز و خواننده، بهنام کریمی تنظیم‌کننده، روح‌الله مهدوی طراح کاور، پویا حقی تدوین‌گر و میثم محمدحسنی تهیه‌کننده عوامل اجرایی را تشکیل می دادند.

سید محسن حسینی «عاشق ترین خاک» را برای وطن منتشر کرد

سید محسن حسینی از خوانندگان موسیقی کلاسیک ایرانی در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود تک‌آهنگ ملی میهنی «عاشق ترین خاک» را منتشر کرد.

در این تک‌آهنگ محمدسعید میرزایی شاعر، میلاد آقایی آهنگساز و سید محسن حسینی به عنوان خواننده گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

سید محسن حسینی از جمله خوانندگان فعال حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی است که فراگیری آواز و صداسازی و ردیف را نزد حمیدرضا نوربخش از ۱۷ سالگی آغاز کرده و چند سال نیز از آموزش در کلاس‌های حسین علیشاپور و همچنین دوره عالی آواز و شناخت شیوه ها و تلفیق شعر و آواز زیر نظر علی اصغر شاهزیدی بهره جسته است.

گروه «هم صدایان طنین» و انتشار مناجاتی که ایده جدیدی دارد

نماهنگ «احسن الاسماء» اثری جدید از هم صدایان طنین (الغدیر) به مناسبت ماه مبارک رمضان رونمایی و منتشر شده است. این قطعه شامل اسامی دیگری از خداوند متعال است که در اسماءالحسنی معروف هیچ کدام از آنها نیامده است.

ایده و طرح این اثر از هادی نصیری و همه اسامی خدا از دل دعای جوشن کبیر انتخاب و جاگذاری شده است. در دعای پایانی این اثر نیز از ۵ دعای معروف شیعه اقتباس شده است که شامل صحیفه سجادیه، جامعه کبیره، کمیل، ندبه و جوشن کبیر هستند.

پروژه «احسن الاسماء» در فصل چهارم ویژه برنامه تلویزیونی «محفل» و ویژه برنامه افطار شبکه یک سیما با نام «جبهه» نیز اجرا شده است. این کلیپ در شب‌های ماه مبارک رمضان از قاب شبکه های مختلف رسانه ملی و سیمای استان ها پخش خواهد شد.

