به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افزایش مهلت ثبتنام بیمه بیکاری و تسهیل شرایط بهرهمندی از این حمایت خبر داد.
وی با اشاره به شرایط ویژه ناشی از وضعیت جنگی کشور اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهلت ثبتنام متقاضیان بیمه بیکاری که پیش از این ۳۰ روز بود، به ۹۰ روز افزایش یافته است.
هلاکو افزود: این تصمیم با هدف حمایت حداکثری از کارگران و تسهیل دسترسی آنان به خدمات بیمه بیکاری اتخاذ شده و فرصت مناسبی را برای افرادی فراهم میکند که به هر دلیل موفق به ثبت درخواست خود در بازه زمانی قبلی نشدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین از حذف برخی الزامات اداری برای دریافت بیمه بیکاری خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم جدید، کارگرانی که به هر دلیل بیکار میشوند، در این بازه زمانی برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری نیازی به ارائه مدرک مهارتی و کارت پایان خدمت نخواهند داشت.
وی تأکید کرد: این اقدام در راستای کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیند ثبتنام و حمایت مؤثر از نیروی کار آسیبدیده انجام شده است.
هلاکو از تمامی کارگران مشمول شرایط بیمه بیکاری خواست در مهلت تعیینشده نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانههای مربوطه اقدام کنند تا بتوانند از مزایای پیشبینیشده بهرهمند شوند.
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