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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

صدور ۷۷ درصد درخواست های مجوزکسب‌وکار در خراسان جنوبی

صدور ۷۷ درصد درخواست های مجوزکسب‌وکار در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: ۷۷ درصد درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای استان منجر به صدور مجوز شده است.

مرتضی ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها در خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی این درگاه تاکنون، ۱۶۱ هزار و ۶۲۲ درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، برای ۱۲۴ هزار و ۴۷۸ درخواست، مجوز صادر شده که معادل ۷۷ درصد کل درخواست‌ها است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۲۷ هزار و ۸۶۰ درخواست معادل ۱۷ درصد رد شده و سه هزار و ۷۰۵ نفر نیز از ادامه روند دریافت مجوز انصراف داده‌اند.

ذاکریان با اشاره به درخواست‌های در دست بررسی افزود: در حال حاضر سه هزار و ۳۱۸ درخواست در مراحل بررسی قرار دارد.

وی با تأکید بر رعایت زمان‌بندی قانونی در فرآیند صدور مجوزها گفت: ۹۳ درصد مجوزهای صادر شده در خراسان جنوبی در مدت قانونی تعیین شده صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به آمار ثبت درخواست‌ها در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ماه، چهار هزار و ۹۹۴ درخواست در درگاه ملی مجوزها از سوی متقاضیان خراسان جنوبی ثبت شده است.

ذاکریان ادامه داد: از این تعداد، دو هزار و ۹۳۴ درخواست منجر به صدور مجوز شده و ۹۳۵ درخواست نیز در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: همچنین دو هزار و ۸۶۸ مجوز صادر شده در سال جاری در مدت قانونی تعیین شده صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها نقش مؤثری در تسهیل فضای کسب‌وکار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش مراجعات حضوری و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری داشته است.

کد مطلب 6851422

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