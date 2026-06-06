مرتضی ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها در خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی این درگاه تاکنون، ۱۶۱ هزار و ۶۲۲ درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، برای ۱۲۴ هزار و ۴۷۸ درخواست، مجوز صادر شده که معادل ۷۷ درصد کل درخواست‌ها است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۲۷ هزار و ۸۶۰ درخواست معادل ۱۷ درصد رد شده و سه هزار و ۷۰۵ نفر نیز از ادامه روند دریافت مجوز انصراف داده‌اند.

ذاکریان با اشاره به درخواست‌های در دست بررسی افزود: در حال حاضر سه هزار و ۳۱۸ درخواست در مراحل بررسی قرار دارد.

وی با تأکید بر رعایت زمان‌بندی قانونی در فرآیند صدور مجوزها گفت: ۹۳ درصد مجوزهای صادر شده در خراسان جنوبی در مدت قانونی تعیین شده صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به آمار ثبت درخواست‌ها در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ماه، چهار هزار و ۹۹۴ درخواست در درگاه ملی مجوزها از سوی متقاضیان خراسان جنوبی ثبت شده است.

ذاکریان ادامه داد: از این تعداد، دو هزار و ۹۳۴ درخواست منجر به صدور مجوز شده و ۹۳۵ درخواست نیز در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: همچنین دو هزار و ۸۶۸ مجوز صادر شده در سال جاری در مدت قانونی تعیین شده صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها نقش مؤثری در تسهیل فضای کسب‌وکار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش مراجعات حضوری و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری داشته است.