به گزارش خبرنگار مهر، ناهید پرویز پور ظهر امروز شنبه در دومین نشست شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد در سال جاری با اشاره به جایگاه سمنها در توسعه اجتماعی، اظهار کرد: سمنها بهعنوان حلقه واسط میان مردم و دستگاههای اجرایی، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مسائل اجتماعی، آگاهسازی عمومی و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار میروند.
اهمیت فرهنگسازی و آموزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
وی افزود: امروز آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، خشونتهای خانوادگی، بیکاری، حاشیهنشینی و آسیبهای ناشی از فقر فرهنگی نیازمند رویکردی مشارکتی و مردمی است و سازمانهای مردمنهاد میتوانند با استفاده از دانش تخصصی، تجربه میدانی و اعتماد اجتماعی، در کنار نهادهای دولتی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی و آموزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گفت: بخش قابلتوجهی از فعالیت سمنها در حوزه آگاهیبخشی، آموزش مهارتهای زندگی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر متمرکز شده که نتایج ارزشمندی در سطح جامعه به همراه داشته است.
پرویز پور ادامه داد: اجرای برنامههای آموزشی برای جوانان و خانوادهها، برگزاری کارگاههای پیشگیری از اعتیاد، مشاورههای تخصصی در حوزه خانواده و همچنین حمایت از افراد در معرض آسیب از جمله اقداماتی است که توسط سازمانهای مردمنهاد در استان دنبال میشود.
حمایت همهجانبه از سازمانهای مردمنهاد
وی با اشاره به حمایت استانداری لرستان از فعالیت سمنها، تصریح کرد: تقویت مشارکتهای اجتماعی و مردمی از اولویتهای مهم مدیریت استان است و تلاش میشود زمینه حضور گستردهتر سازمانهای مردمنهاد در فرایند تصمیمسازی و اجرای برنامههای اجتماعی فراهم شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان، تصریح کرد: تجربه نشان داده است هرجا مردم و تشکلهای مردمی در کنار دستگاههای اجرایی قرار گرفتهاند، اثربخشی برنامههای اجتماعی افزایشیافته و دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی با سرعت و کیفیت بیشتری محقق شده است.
پرویز پور بر ضرورت حمایت همهجانبه از سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت سمنها، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
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