موج اصلاحی سنگین؛ بازارهای مالی جهانی یک تریلیون دلار ریخت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازارهای مالی جهان در ۲۴ ساعت گذشته شاهد یکی از سنگینترین موجهای اصلاحی ماههای اخیر بودند. این موج که از بازار فلزات گرانبها آغاز شد و به بورس آمریکا و ارزهای دیجیتال کشیده شد، منجر به از بین رفتن بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازارهای مالی شد.
در معاملات روز گذشته، قیمت جهانی طلا با افتی حدود ۱۵۵ دلاری معادل ۳.۵ درصد، به محدوده ۴۳۲۲ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز با سقوط بیش از ۸ درصدی، تا محدوده ۶۷ دلار عقبنشینی کرد.
بازار سهام آمریکا نیز تحت فشار شدیدی قرار گرفت؛ بهطوری که شاخص نزدک ۱۰۰، که مهمترین نماد سهام شرکتهای فناوری آمریکا محسوب میشود، تنها در یک روز ۴.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. سهام غولهای فناوری از جمله انویدیا، مایکروسافت، متا، آمازون، تسلا، آلفابت و AMD نیز با افتهای قابل توجهی مواجه شدند. برآوردها نشان میدهد تنها طی دو ساعت، بیش از ۱.۰۹ تریلیون دلار از ارزش بازار بورس آمریکا از بین رفته است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز با تقویت محسوس به محدوده ۱۰۰ واحد رسید، سطحی که تحلیلگران نقش مهمی در فشار بر قیمت کالاها و فلزات گرانبها ایفا کرده است.
بازار ارزهای دیجیتال نیز از این موج فروش در امان نماند؛ بیتکوین، بهعنوان بزرگترین دارایی دیجیتال جهان، به زیر سطح ۶۰ هزار دلار سقوط کرد و فشار فروش در کل بازار کریپتو افزایش یافت. حجم لیکویید شدن موقعیتهای معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسید.
محرک اصلی این تحولات، انتشار گزارش اشتغال آمریکا بود که تصویری بسیار قویتر از انتظار از اقتصاد این کشور ارائه کرد. تعداد شغلهای ایجاد شده تقریباً دو برابر انتظارات بازار بوده و نرخ بیکاری نیز در همان سطح ماه قبل باقی مانده است. این قدرت اقتصادی، فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد باز میدارد و حتی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره برای مهار تورم را تقویت کرده است.
این تغییر انتظارات پولی، منجر به فروش گسترده در بازار فلزات گرانبها شد، زیرا نرخ بهره بالا هزینه نگهداری داراییهای بدون سود مانند طلا را افزایش میدهد. بر اساس دادههای FedWatch، بازارها اکنون انتظار دارند فدرال رزرو دستکم یک بار تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را افزایش دهد.
نکته قابل توجه این است که طلا، برخلاف انتظار، نتوانست در دوران تنشهای ژئوپلیتیکی به عنوان یک دارایی امن عمل کند و طی سه ماه گذشته حدود ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ موضوعی که نشان میدهد اثر سیاستهای پولی بر عوامل سیاسی غلبه کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، با انتقاد از این وضعیت، رشد اقتصادی را لازمه عظمت کشور دانست و آن را با تورم متفاوت خواند.
تقویت دلار آمریکا نیز عامل مهم دیگری در افت قیمت داراییها بوده است. سرمایهگذاران، با توجه به آسیبپذیری کمتر اقتصاد آمریکا در برابر جهش قیمت نفت، سرمایهها را به سمت دلار هدایت کرده و ارزش آن را تقویت نمودهاند؛ این امر خرید طلا را برای سرمایهگذاران غیرآمریکایی گرانتر کرده و تقاضای جهانی برای آن را کاهش داده است.
اکنون معاملهگران منتظر نشستهای آتی فدرال رزرو هستند. تداوم روند قدرتمند اشتغال و فعالیت اقتصادی آمریکا، احتمال تثبیت یا افزایش نرخهای بهره را تقویت خواهد کرد و این سناریو میتواند فشار بر بازارها را در ماههای آینده ادامه دهد.
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