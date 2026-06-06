به گزارش خبرنگار مهر، حمید وحیدزاده، صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام برگزاری رویداد بزرگ «طولانی‌ترین تمرین تولید طناب چیلوک» اعلام کرد: هدف اصلی از این اقدام، حمایت همه‌جانبه از صنعتگران حوزه «سیس‌بافی» است.

وی با اشاره به دشواری و ظرافت این هنر دستی افزود: صنعتگران فهرج با سال‌ها تجربه و زحمات فراوان، الیاف سیس را به طناب‌های مستحکمی تبدیل می‌کنند که در کشاورزی، به‌ویژه در جلوگیری از آسیب به خوشه‌های خرما، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مدیر پایگاه جهانی لوت فهرج با اشاره به تهدید موجود برای این صنعت، خاطرنشان کرد: این رویداد علاوه بر قدردانی از زحمات هنرمندان، نوعی اعتراض به ورود طناب‌های الیاف مصنوعی به بازار است.

وحید زاده، هشدار داد: جایگزینی این محصولات مصنوعی با الیاف طبیعی، منجر به بیکاری و از بین رفتن معیشت بیش از ۲ هزار صنعتگر در شهرستان فهرج شده است.

وی ضمن ابراز قدردانی از حمایت‌های رسانه‌ای، از نماینده خبرگزاری مهر در فهرج و مدیریت برنامه «صبح بخیر ایران» در شبکه یک سیما برای همراهی و حمایت از صنعتگران فهرج تشکر و قدردانی کرد.