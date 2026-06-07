قم میزبان پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران؛ رونمایی از ۴ اثر جدید

علی ططری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران اظهار کرد: این همایش با محوریت «فرهنگ و دین» و با مشارکت انجمن تاریخ شفاهی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه به صورت یک‌روزه در شهر قم برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به روند برنامه‌ریزی این رویداد علمی افزود: طراحی و برنامه‌ریزی اولیه همایش از تابستان سال ۱۴۰۴ توسط انجمن تاریخ شفاهی ایران و مرکز اسناد انقلاب اسلامی شعبه قم آغاز شد و در ابتدا پیش‌بینی شده بود که این رویداد در نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود، اما شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی کشور موجب شد زمان برگزاری آن به تعویق بیفتد.



دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران ادامه داد: با وجود شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی حاکم بر کشور، فعالیت دبیرخانه همایش بدون وقفه ادامه یافت و همین موضوع سبب شد پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران حتی پیش از برگزاری رسمی نیز در زمره موفق‌ترین برنامه‌های انجمن طی دو دهه فعالیت آن قرار گیرد.



وی نقش مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم را در پیشبرد برنامه‌های همایش مؤثر دانست و گفت: همراهی این مرکز در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها سهم مهمی در دستاوردهای حاصل‌شده داشته است.



هفت پیش‌نشست علمی در چهار شهر برگزار شد



ططری با اشاره به برنامه‌های علمی برگزارشده در آستانه همایش افزود: طی پنج ماه گذشته هفت پیش‌نشست تخصصی در شهرهای تهران، قم، مشهد و اصفهان برگزار شد که در هر یک از آنها استادان و پژوهشگران حوزه تاریخ شفاهی به طرح دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی پرداختند.



وی ادامه داد: علاوه بر این پیش‌نشست‌ها، اعضای هیئت‌رئیسه انجمن تاریخ شفاهی ایران چند کارگاه آموزشی تخصصی نیز در حاشیه این برنامه‌ها برگزار کردند که با استقبال علاقه‌مندان و پژوهشگران همراه شد.



دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران اظهار کرد: مجموعه این نشست‌ها و کارگاه‌ها به غنای علمی همایش افزوده و زمینه تبادل تجربیات و دیدگاه‌های تخصصی میان فعالان این حوزه را فراهم کرده است.



وی همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار محتوای این نشست‌ها خبر داد و افزود: متن کامل نشست‌های تخصصی که در هر کدام دو تا سه استاد درباره موضوعات مرتبط سخنرانی کرده‌اند، در قالب اثری مستقل تدوین و منتشر خواهد شد.



ططری گفت: همچنین خلاصه مباحث و نتایج این نشست‌ها نیز در مجموعه مقالات پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران منتشر می‌شود تا در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.



چهار اثر جدید در حوزه تاریخ شفاهی رونمایی می‌شود



وی درباره برنامه رونمایی از آثار جدید در روز همایش افزود: مرکز اسناد انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری این رویداد چند اثر مرتبط با حوزه تاریخ شفاهی را رونمایی خواهد کرد.



دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران عنوان کرد: کتاب «مشق زندگی» که به تاریخ شفاهی جواد محدثی اختصاص دارد یکی از این آثار است.



وی ادامه داد: کتاب تاریخ شفاهی حسین نوروزیان و همچنین اثر دیگری با محوریت ثبت و تدوین تاریخ شفاهی سیدعباس اسماعیلی‌تبار از پیشگامان عرصه آموزش و پرورش شهر قم نیز در این مراسم معرفی خواهد شد.



ططری افزود: چهارمین اثری که در روز همایش رونمایی می‌شود مجموعه مقالات پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران است که حاصل ماه‌ها فعالیت علمی و پژوهشی دبیرخانه همایش به شمار می‌رود.



۲۸ مقاله از مرحله داوری عبور کرد



وی درباره فرآیند دریافت و ارزیابی مقالات گفت: دبیرخانه همایش از آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا اواسط اسفندماه همان سال بیش از ۳۰ مقاله علمی دریافت شد.



دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران افزود: تمامی آثار ارسالی در دو مرحله مورد ارزیابی و داوری کمیته علمی همایش قرار گرفت و در نهایت ۲۸ مقاله موفق به عبور از مراحل داوری شدند.



وی ادامه داد: از میان مقالات پذیرفته‌شده، حدود ۱۲ مقاله در روز برگزاری همایش ارائه خواهد شد و سایر آثار نیز در مجموعه مقالات همایش منتشر می‌شود.



ططری تصریح کرد: بخشی از مقالات برگزیده نیز پس از طی مراحل لازم در مجله علمی ـ تاریخی سازمان اسناد منتشر خواهد شد.



وی با اشاره به ساختار اجرایی همایش گفت: در روز برگزاری، مقالات در قالب چهار پنل تخصصی شامل دو پنل در نوبت صبح و دو پنل در نوبت بعدازظهر ارائه خواهد شد.



دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران افزود: موضوعات این پنل‌ها حوزه‌های توصیفی و تحلیلی تاریخ شفاهی را در بر می‌گیرد و بخشی از برنامه‌ها نیز به نقد و بررسی آثار و کتاب‌های تاریخ شفاهی اختصاص یافته است.



وی خاطرنشان کرد: برنامه پایانی همایش با حضور استادان، صاحب‌نظران و دبیر علمی برگزار خواهد شد و در آن ضمن بررسی جمع‌بندی مقالات و مباحث مطرح‌شده، وضعیت و روندهای حوزه تاریخ شفاهی در سال گذشته نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.



ططری در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش بتواند به توسعه مطالعات تاریخ شفاهی و گسترش تعامل میان پژوهشگران و مراکز علمی فعال در این حوزه کمک کند.