به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد ملی ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ به همت مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران (GS۱ ایران) و با حمایت نهادهای تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و جمعی از نهادهای فعال حوزه تجارت، لجستیک و فناوری، در مرکز همایشهای بینالمللی نمایشگاه تهران برگزار شد.
همایش ملی زنجیره تأمین کالا و خدمات به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه مدیریت زنجیره تأمین، با حضور سیاستگذاران، مدیران ارشد دولتی، صاحبنظران و شرکتهای پیشرو فعال در صنایع غذایی، کشاورزی، پتروشیمی، انرژی، کالاهای مصرفی، لجستیک، تولید و فناوری برگزار شد. در این رویداد که با هدف توسعه و ترویج استانداردهای جهانی GS۱ و ارتقای سطح کیفی زنجیرههای تأمین کشور برگزار شد، آخرین تجربیات، دستاوردها و راهکارهای نوین این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و از سازمانها و شرکتهای برتر کشور در زمینه تحول دیجیتال و مدیریت زنجیره تأمین تقدیر به عمل آمد.
رهآوا در حالی به عنوان تنها شرکت فعال در حوزه زنجیره تأمین کالاهای اساسی و کشاورزی کشور موفق به کسب این عنوان شد که عملکرد این مجموعه در هوشمندسازی و یکپارچهسازی فرایندهای زنجیره تأمین، طی سالهای گذشته به یکی از نمونههای موفق تحول دیجیتال در مدیریت بازار کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است. سامانههای هوشمند توسعهیافته توسط این شرکت امروز بخش قابل توجهی از فرایندهای مرتبط با تأمین، توزیع، حملونقل، نظارت و مدیریت مالی این زنجیره را پوشش داده و بستر لازم برای تصمیمگیری دادهمحور و افزایش شفافیت در این حوزه را فراهم کرده است.
رهآوا با ارائه محصولات تخصصی امکان مدیریت هوشمند فرآیندهای زنجیره تأمین را فراهم کرده و ضمن ارزشآفرینی پیوسته برای سازمانهای دولتی و نظارتی، تولیدکنندگان، صنایع تبدیلی، توزیعکنندگان و سایر بازیگران این حوزه نقش قابل توجهی در افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری، تسهیل نظارت و پایداری تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا کرده است.
کسب عنوان مجموعه منتخب در نخستین همایش ملی زنجیره تأمین کالا و خدمات مبتنی بر استانداردهای جهانی GS۱، تأییدی بر جایگاه رهآوا به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار حوزه هوشمندسازی زنجیره تأمین کشور و نشاندهنده نقش این شرکت در توسعه راهکارهای نوین برای مدیریت کارآمد بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی است.
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