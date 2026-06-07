نیکزاد: جنگ ترکیبی دشمن با شکست راهبردی مواجه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مجازی امروز (یکشنبه ۱۷ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: به روح بلند حضرت امام (ره) درود میفرستیم؛ همان شخصیت بیبدیلی که به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، عبد صالح و روح بزرگ عصر ما و الهامبخش و منادی قیامالله برای ملت بزرگ ایران و آزادیخواهان جهان بود.
نایب رئیس مجلس گفت: همچنین به روح بلند قائد شهید امت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای درود و سلام میفرستیم و آرزو داریم آن شهید مجاهد و آن فقیه دوراندیش همچنان دعاگوی این امت مبعوثشده باشد. برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز آرزوی سلامتی، توفیق و طول عمر با عزت داریم.
تلاش آمریکا برای خروج از شکست راهبردی
وی ادامه داد: شرایط جنگ دائماً در حال تغییر و تحول است و هر یک از این تحولات، ریشه در تلاش آمریکای جنایتکار برای یافتن پنجرهای جهت خروج از این شکست راهبردی دارد.
نیکزاد در ادامه افزود: دشمنان ما با تبلیغات وسیع و مهمل درباره قدرت نظامیشان وارد جنگی شدند که نهتنها شکست و ناکامی را برای آنان به ارمغان آورد، بلکه با شکستن ابهت پوشالی و افسانه قدرقدرتی ناوها و هواپیماهایشان، تصویر واقعی آنان را به جهانیان نشان داد و بیش از پیش تحقیرشان کرد.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: آنان تلاش کردند آنچه را در میدان نبرد به دست نیاوردند، در میز دیپلماسی کسب کنند، اما در آنجا نیز با مقاومت و ایستادگی مثالزدنی نمایندگان ملت ایران مواجه شدند که با پشتیبانی از ولایتپذیری و اتکا به پیروزیهای میدان، دشمن را در پیشبرد زیادهخواهیهایش ناکام گذاشتند.
شکست محاصره دریایی و تثبیت اقتدار ایران در تنگه هرمز
وی افزود: دشمن با محاصره دریایی نیز کوشید با اخلال در فروش نفت و همچنین اختلال در تأمین کالاهای اساسی کشور، صفوف بههمپیوسته ملت ایران را مخدوش کرده و تاب آوری ملت ایران را هدف قرار دهد؛ اما در این مرحله نیز با شکست راهبردی مواجه شد و حاکمیت بیچونوچرای جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز در میدان عمل و با اتکا به اقتدار نیروهای مسلح کشورمان اعمال شده است.
نایب رئیس مجلس عنوان کرد: رئیسجمهور آمریکا به دروغ مدعی نابودی نیروی نظامی مقتدر ایران بود، اما امروز دنیا میبیند که نیروهای مسلح کشورمان دست بر ماشه، کوچکترین تحرکات دشمن را رصد میکنند و در برابر کوچکترین تعرض به کشتیها، منافع و سرزمین ملت ایران، پاسخی دردناک به متجاوزان میدهند.این نظم جدید این منطقه است و دنیا یا به زبان تفاهم و یا به زیان زور، ناگزیر به پذیرش شرایط جدید خلیج همیشه فارس خواهد بود.
محور مقاومت، پیکرهای واحد و تفکیکناپذیر
نیکزاد تصریح کرد: کل محور مقاومت از ایران، عراق، یمن، فلسطین و لبنان همچون یک پیکره واحد در مقابل زیادهخواهیهای مستکبران ایستاده است و ضربه به هر بخش از این پیکر، با پاسخ قاطع روبهرو خواهد شد.هیچ بخشی از این محور تفکیکناپذیر نیست و ملت بزرگ ایران لحظهای در حمایت از برادران مجاهد خود در لبنان کوتاه نیامده و نخواهد آمد.
تمرکز دشمن بر تابآوری مردم و خطای محاسباتی مسئولان
نایب رئیس مجلس ادامه داد: خطمشی حرکت پیشروی ما نیز توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی ترسیم شده است. همانگونه که در پیام پرمغز ایشان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)بیان شد، دشمنانِ راندهشده از میدان و خیابان، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساختهاند؛ ابتدا تابآوری مردم و دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور و ابزار اصلی آنان نیز کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است.
وی افزود: امروز ملت بزرگ ایران اسلامی با الهام از این فرمایشات، وحدت و یکپارچگی خود را بیش از پیش مستحکم کردهاند و ۹۸ شب است که ندای وحدت را قویتر از قبل سر میدهند.
مسئولیت سنگین مسئولان و صاحبان تریبون
نیکزاد گفت: در این میان، وظیفهای بسیار بزرگ بر عهده مسئولان کشور و صاحبان تریبون است که این وحدت را تقویت کرده و از بیان نکات اختلافبرانگیز خودداری کنند تا نقشه شوم دشمنان خنثی شود.همچنین مسئولان موظفاند با نظارت دقیق بر بازار، چرخه تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم عزیز ایران و نیز منابع تأمین انرژی، با توطئههای دشمنان مقابله کنند.
این نماینده مردم در مجلس افزود: جلسات تخصصی کمیسیونهای مجلس و نشستهای مجازی نمایندگان با مسئولان محترم دولت، با رویکردی همدلانه و همافزا در پی تحقق این اهداف است.مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دغدغهمند آن، به دور از هیاهو، در این مدت در پی ایفای نقش اساسی خود در این زمینه بودهاند.
وی تصریح کرد: به مردم عزیز ایران اطمینان میدهیم که مجلس شورای اسلامی قویتر از گذشته به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد و چگونگی برگزاری صحن علنی با توجه به شرایط امنیتی موجود و مصوبات قبلی شورای امنیت ملی در دست پیگیری است و متناسب با شرایط جدید، اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
بررسی وضعیت بنزین، گازوئیل و گاز با حضور وزیر نفت
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیز با حضور وزیر نفت و معاونانش و همچنین رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، آخرین وضعیت کشور در این حوزه بررسی خواهد شد. انتظار میرود اقدامات وزارت نفت در سال جاری در حوزه بنزین، گازوئیل، گاز و برنامههای سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور بهصورت دقیق اعلام شود تا جمعبندی و ملاک عمل قرار گیرد. کمیسیون تخصصی انرژی، اعضا و رئیس کمیسیون و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً پیگیر اجرای مصوبات خواهند بود.
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