راز سرقت ۵۰۰ میلیاردی قطعات کارخانه در یزد فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وصول پرونده سرقت لوازم و قطعات از یک کارخانه در شهر یزد موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام بررسیهای تخصصی، سه سارق را که از کارگران کارخانه بودند شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: سارقان در بازجوییهای پلیسی به سرقت حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اموال از کارخانه اعتراف کردند.
زارع گفت: بنا بر اعلام متهمان، اموال مسروقه را در چندین ماه و به طور ماهرانهای از کارخانه خارج و سپس به مالخر به فروش رساندند.
وی ادامه داد: تحقیقات پلیس برای دستگیری مالخران ادامه دارد.
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