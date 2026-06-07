راز سرقت ۵۰۰ میلیاردی قطعات کارخانه در یزد فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وصول پرونده سرقت لوازم و قطعات از یک کارخانه در شهر یزد موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام بررسی‌های تخصصی، سه سارق را که از کارگران کارخانه بودند شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به سرقت حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اموال از کارخانه اعتراف کردند.

زارع گفت: بنا بر اعلام متهمان، اموال مسروقه را در چندین ماه و به طور ماهرانه‌ای از کارخانه خارج و سپس به مالخر به فروش رساندند.

وی ادامه داد: تحقیقات پلیس برای دستگیری مالخران ادامه دارد.