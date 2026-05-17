۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

بازداشت ۴۰ سارق با ۸۱ فقره سرقت در استان یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ۴۰ سارق بازداشت شده در هفته گذشته به ۸۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران کلانتری‌های یزد در هفته گذشته با تشکیل تیم‌های عملیاتی و گشت زنی در محلات و نقاط جرم خیز، ۴۰ سارق را دستگیر کردند.

وی افزود: سارقان در بازحویی‌های انجام شده به ۸۱ فقره سرقت از اماکن نیمه ساز، منزل، موتورسیکلت، خودرو و سرقت از معابر و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: همچنین ماموران پلیس در هفته گذشته ۲۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند که پس از انجام مراحل قانونی، تحویل مالباختگان شد.

