دستگیری ۵ متهم و کشف ۴ فقره سرقت در رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم بیاتی در رابطه با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با ناهنجاریهای عمومی اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیت عمومی، مقابله قاطع با سارقان، برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده با رویکرد «امنیت محلهمحور» در سطح شهرستان رزن اجرایی شد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح پنج سارق شناسایی و دستگیر شدند که منجر به کشف ۴ فقره انواع سرقت شد و در حوزه مقابله با مواد مخدر نیز ۱۰ متهم دستگیر و مقادیری مواد مخدر از متهمان کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی رزن با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و مزاحم تصریح کرد: در این طرح، ۷ دستگاه وسیله نقلیه نیز به دلیل ارتکاب تخلفات مزاحمتآمیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.
سرهنگ بیاتی در پایان با تأکید بر اینکه پروندههای متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: پلیس با هدف کاهش جرایم، مقابله با آسیبهای اجتماعی و ارتقای احساس امنیت و رضایتمندی عمومی، اجرای این طرحها را با جدیت و به صورت مستمر در دستور کار خود دارد.
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