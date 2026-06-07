اجرای پویش ملی «رصد روان» با هدف شناسایی آسیب و مداخله زودهنگام در قم

مریم علیشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان اظهار کرد: پویش ملی «رصد روان» از ابتدای خردادماه آغاز شده و تا پایان این ماه در تمامی استانهای کشور در حال اجرا است.
وی افزود: این طرح در راستای پایش وضعیت سلامت روان جامعه و با هدف پیشگیری از بروز آسیبهای روانی ناشی از تنشها و فشارهای روحی طراحی شده است و تلاش میکند با شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر، زمینه ارائه خدمات تخصصی و حمایتی را فراهم کند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قم ادامه داد: رخدادهای تلخ سال گذشته از جمله پیامدهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، آثار و تبعات روانی مختلفی را برای بخشی از جامعه به همراه داشته است و برخی افراد ممکن است با اضطراب، استرس و یا سایر پیامدهای روانی ناشی از این شرایط مواجه شده باشند.
وی بیان کرد: بر همین اساس سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاههای مرتبط و با همراهی نهاد ریاست جمهوری اجرای این طرح ملی را در دستور کار قرار داده است تا بتواند با ارزیابی دقیق وضعیت افراد، مداخلات لازم را در زمان مناسب ارائه دهد.
علیشیری با بیان اینکه این پویش بر سه محور ارزیابی، شناسایی و مداخله زودهنگام استوار است، گفت: هدف اصلی آن است که افرادی که با مشکلاتی نظیر اضطراب، استرس و سایر چالشهای روانی مواجه هستند در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی شوند و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
وی افزود: برای اجرای این طرح، سامانهای طراحی شده که شهروندان میتوانند از طریق لینک behzisti.porsline.ir وارد آن شوند و پرسشنامه سلامت روان را تکمیل کنند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قم خاطرنشان کرد: در این سامانه مجموعهای از سؤالات تخصصی اما در عین حال ساده و قابل فهم برای عموم مردم طراحی شده است تا افراد بدون پیچیدگی و در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند به آن پاسخ دهند.
نتیجه ارزیابی بلافاصله در اختیار افراد قرار میگیرد
وی ادامه داد: در مرحله نخست، ۹ سؤال در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد و افراد پس از پاسخگویی دقیق به این سؤالات، بلافاصله نتیجه اولیه ارزیابی سلامت روان خود را دریافت میکنند.
علیشیری با اشاره به نحوه تحلیل پاسخها گفت: فرآیند نتیجه در ۳ سطح ارزیابی میشود. چنانچه نتیجه ارزیابی نشان دهد که فرد در وضعیت مطلوب و در سطح مورد انتظار قرار دارد، ضمن دریافت توصیههای پیشگیرانه، اطمینان حاصل میشود که در حال حاضر با مشکل جدی در حوزه سلامت روان مواجه نیست.
وی افزود: البته حتی افرادی که در وضعیت مطلوب قرار دارند نیز باید نسبت به مراقبت از سلامت روان خود توجه داشته باشند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قم بیان کرد: در برخی موارد ممکن است نتایج اولیه نشان دهد که فرد نیازمند بررسی دقیقتر است که در این صورت سامانه او را به مرحله دوم ارزیابی هدایت میکند.
وی ادامه داد: در این مرحله حدود ۲۰ سؤال تکمیلی در اختیار فرد قرار میگیرد تا وضعیت روانی وی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و سطح نیاز او به خدمات آموزشی یا حمایتی مشخص شود.
علیشیری اظهار کرد: پس از تکمیل مراحل ارزیابی، متناسب با نتایج به دست آمده، محتواهای آموزشی و راهکارهای کاربردی برای مدیریت اضطراب و استرس در اختیار افراد قرار میگیرد.
وی افزود: این آموزشها به افراد کمک میکند تا در شرایط تنشزا و هنگام مواجهه با استرس، روشهای صحیح کنترل هیجانات و مدیریت فشارهای روانی را فراگیرند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قم تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این پویش، ارتقای آگاهی عمومی درباره سلامت روان و تقویت مهارتهای مقابله با اضطراب و استرس در میان شهروندان است.
امکان بهرهمندی از مشاوره رایگان پس از تکمیل ارزیابی
وی گفت: مشارکت مردم در این طرح میتواند نقش مؤثری در شناسایی بهموقع مشکلات احتمالی و پیشگیری از تشدید آسیبهای روانی داشته باشد و زمینه بهرهمندی افراد از خدمات آموزشی و حمایتی را فراهم سازد.
علیشیری با اشاره به خدمات پیشبینی شده برای شرکتکنندگان در این پویش گفت: افرادی که مراحل ارزیابی را طی میکنند، در صورت تمایل میتوانند اطلاعات تماس و نشانی خود را در سامانه ثبت کنند تا از خدمات آموزشی و مشاورهای در نظر گرفته شده بهرهمند شوند.
وی افزود: در قالب این طرح، امکان استفاده از دورههای آموزشی، خدمات مشاوره حضوری و همچنین خدمات مشاوره تلفنی برای افراد فراهم شده است تا در صورت نیاز بتوانند از حمایتهای تخصصی رایگان یا نیمبها بهرهمند شوند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قم ادامه داد: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دارد و شهروندان میتوانند برای طرح مسائل و دغدغههای خود با کارشناسان و مشاوران متخصص ارتباط برقرار کنند.
وی بیان کرد: علاوه بر این، مراکز مشاوره فعال در سطح استان نیز در اجرای این طرح مشارکت دارند و افراد معرفیشده میتوانند با شرایط حمایتی پیشبینی شده از خدمات این مراکز استفاده کنند.
علیشیری با تأکید بر رعایت اصول حرفهای در اجرای این پویش گفت: تمامی اطلاعات ثبتشده در سامانه محرمانه است و اصل رازداری که یکی از مهمترین اصول در حوزه مشاوره و خدمات روانشناختی به شمار میرود، به طور کامل در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از مزیتهای مهم این سامانه، سادگی فرایند پاسخگویی به پرسشها است و شرکتکنندگان بدون نیاز به دانش تخصصی میتوانند در مدت زمانی کوتاه به سؤالات پاسخ دهند.
زیرساخت اجرای طرح برای افراد زیر ۱۸ سال در حال آمادهسازی است
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قم خاطرنشان کرد: سؤالات طراحیشده کاملاً روان و قابل فهم است و افراد بالای ۱۸ سال میتوانند به راحتی در این طرح مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: مدت زمان تکمیل پرسشنامه نیز بسیار کوتاه است و افراد در زمانی محدود میتوانند فرایند ارزیابی اولیه سلامت روان خود را انجام دهند.
علیشیری افزود: البته برنامهریزیهای لازم برای طراحی و راهاندازی زیرساختهای مرتبط با ارزیابی سلامت روان افراد زیر ۱۸ سال در حال انجام است و امیدواریم این امکان نیز در آینده نزدیک فراهم شود.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قم تصریح کرد: اجرای چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام مشکلات روانی و ارتقای سلامت روان جامعه داشته باشد و دسترسی افراد به خدمات تخصصی را تسهیل کند.
وی با اشاره به میزان مشارکت شهروندان در این طرح گفت: خوشبختانه تاکنون استقبال مناسبی از پویش ملی رصد روان در استان قم صورت گرفته است اما همچنان تا دستیابی به سطح مطلوب مشارکت فاصله وجود دارد.
علیشیری افزود: از تمامی هموطنان و به ویژه شهروندان قمی درخواست میشود برای حفظ و ارتقای سلامت روان خود و اعضای خانواده، در این پویش ملی مشارکت کنند.
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