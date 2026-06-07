وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدمحمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اردیبهشتماه سالجاری، ۲۵ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: نتایج بررسی اسناد و مدارک به دست آمده برای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم که قبل از سال ۱۴۰۵ صورت پذیرفته است در اردیبهشت ماه سال جاری، منجر به صدور ۴۵۴ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۲ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال و ۲۰۱ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۶۴۱ میلیارد ریال شده است.
وی با اشاره به مالیات و جرایم وصول شده از محل کتمان درآمد، گفت: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ در مجموع ۲۱ هزار و ۸۳ میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از این بخش مالیات وصول شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به مودیان فاقد اعتبار مالیاتی نیز اشاره و تصریح کرد: در اردیبهشتماه سالجاری ۱۶۷ مودی در فهرست فاقد اعتبار درج و ۹۲ مودی مشکوک نیز شناسایی شدند. همچنین در این بازه زمانی، ۱۳۶۴ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است.
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