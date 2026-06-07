هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از امروز یکشنبه تا سهشنبه ۱۹ خرداد، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در نواحی مستعد گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا و نفوذ توده گردو خاک ادامه مییابد.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، باد و گردوخاک امروز همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی اصفهان از جمله شهرستانهای بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه و شهر اصفهان را در بر میگیرد و طی فردا و پس فردا در نواحی شمال و شرق و مرکز استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه، اصفهان ادامه مییابد.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است که افراد در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.
هواشناسی در ادامه بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به ویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.
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