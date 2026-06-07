به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش زهراکار با اشاره به روند جاری تکمیل و بررسی اطلاعات پذیرش دانشجویان دکتری در دانشکدههای مختلف دانشگاه گفت: بر اساس آمار ثبتشده، تعداد رشتهگرایشهای مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ به ۶۴ رشتهگرایش رسیده است.
وی افزود: در میان دانشکدههای دانشگاه، دانشکدههای روانشناسی علوم تربیتی و ادبیات و علوم انسانی هر یک با ۹ رشتهگرایش، بیشترین سهم را در پذیرش دانشجوی دکتری به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، دانشکده اقتصاد با یک رشتهگرایش، کمترین تعداد رشتههای پذیرش را داراست.
زهراکار با تأکید بر ادامه فرایند تکمیل اطلاعات توسط دانشکدهها خاطرنشان کرد: مطابق برنامهریزی انجامشده، مهلت دانشکدهها برای تکمیل اطلاعات و ارسال مستندات به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تا ۱۰ تیرماه تعیین شده است. پس از آن، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا ۲۰ تیرماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به وارسی، کنترل و ثبت نهایی اطلاعات ارسالی اقدام کند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در ادامه به مقایسه آمار سال جاری با سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته تعداد ۶۸ رشتهگرایش در مقطع دکتری برای پذیرش دانشجو اعلام شده بود که این رقم در سال جاری به ۶۴ رشتهگرایش رسیده است. کاهش چهار رشتهگرایش نسبت به سال قبل، عمدتاً ناشی از عدم درخواست پذیرش دانشجو از سوی برخی دانشکدهها در تعدادی از رشتهها، عدم تمدید مجوز یک بار پذیرش برخی رشتهها و نیز بازنگری در رشتههای کممتقاضی بوده است.
وی در عین حال از افزایش تعداد متقاضیان ورود به دوره دکتری دانشگاه خوارزمی خبر داد و افزود: تعداد داوطلبان شرکتکننده در فرایند پذیرش دوره دکتری نسبت به سال گذشته رشد ۵.۵ درصدی را تجربه کرده است. بهطوری که شمار داوطلبان از ۱۴۷۰ نفر در سال گذشته به حدود ۱۵۵۰ نفر در سال جاری افزایش یافته است.
زهراکار این افزایش را نشانه تداوم جایگاه علمی و آموزشی دانشگاه خوارزمی در میان داوطلبان تحصیلات تکمیلی دانست و تأکید کرد که دانشگاه همچنان بر ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه هدفمند رشتههای تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجویان توانمند و مستعد تمرکز خواهد داشت.
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