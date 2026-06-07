۴۱۴ جوان و نوجوان خراسان جنوبی قربانی حوادث رانندگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر یکشنبه در جمع رسانهها با ابراز نگرانی از افزایش آسیبدیدگی جوانان و نوجوانان در تصادفات درونشهری، گفت: از خانوادهها خواس9تاریم از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه و مهارت رانندگی خودداری کنند.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۱۴ نفر از افراد زیر ۲۵ سال در حوادث رانندگی درونشهری استان کشته یا مجروح شدهاند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به آخرین حادثه منجر به فوت افزود: نوجوانی ۱۴ ساله که راکب موتورسیکلت بود، در ساعات پایانی شب گذشته بر اثر تصادف جان خود را از دست داد و این حادثه هشداری جدی برای خانوادههاست تا نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند.
سرهنگ خسروی با بیان اینکه برخی رانندگان جوان، تخلفات پرخطر را نشانه مهارت و قدرت میدانند، اظهار کرد: این رفتارها نوعی خودنمایی و نشانه ضعف فرهنگی است و تجربه نشان داده که چنین اقدامات پرخطری پیامدهای ناگواری به دنبال دارد.
وی همچنین بیان کرد: حدود ۵۰ درصد تصادفات درونشهری استان در بازه زمانی ساعت ۱۸ تا یک بامداد رخ میدهد و جوانان و نوجوانان نقش قابل توجهی در این حوادث دارند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت توسعه نظارت هوشمند در معابر شهری تأکید کرد و خواستار تسریع در نصب و بهرهگیری از دوربینهای کنترل ترافیک، بهویژه در مرکز استان، شد.
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