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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

۴۱۴ جوان و نوجوان خراسان جنوبی قربانی حوادث رانندگی شدند

۴۱۴ جوان و نوجوان خراسان جنوبی قربانی حوادث رانندگی شدند

بیرجند- رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری، ۴۱۴ نفر از افراد زیر ۲۵ سال در تصادفات درون‌شهری استان کشته یا مجروح شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر یکشنبه در جمع رسانه‌ها با ابراز نگرانی از افزایش آسیب‌دیدگی جوانان و نوجوانان در تصادفات درون‌شهری، گفت: از خانواده‌ها خواس9تاریم از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه و مهارت رانندگی خودداری کنند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۱۴ نفر از افراد زیر ۲۵ سال در حوادث رانندگی درون‌شهری استان کشته یا مجروح شده‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به آخرین حادثه منجر به فوت افزود: نوجوانی ۱۴ ساله که راکب موتورسیکلت بود، در ساعات پایانی شب گذشته بر اثر تصادف جان خود را از دست داد و این حادثه هشداری جدی برای خانواده‌هاست تا نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند.

سرهنگ خسروی با بیان اینکه برخی رانندگان جوان، تخلفات پرخطر را نشانه مهارت و قدرت می‌دانند، اظهار کرد: این رفتارها نوعی خودنمایی و نشانه ضعف فرهنگی است و تجربه نشان داده که چنین اقدامات پرخطری پیامدهای ناگواری به دنبال دارد.

وی همچنین بیان کرد: حدود ۵۰ درصد تصادفات درون‌شهری استان در بازه زمانی ساعت ۱۸ تا یک بامداد رخ می‌دهد و جوانان و نوجوانان نقش قابل توجهی در این حوادث دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت توسعه نظارت هوشمند در معابر شهری تأکید کرد و خواستار تسریع در نصب و بهره‌گیری از دوربین‌های کنترل ترافیک، به‌ویژه در مرکز استان، شد.

کد مطلب 6852798

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