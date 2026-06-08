توقیف کامیون کشنده با رانندگی نوجوان زیر ۱۵ سال در آزادراه قزوین–کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی اظهار کرد: مأموران کنترل نامحسوس پلیس راه استان حین اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی باربری در آزادراه قزوین–کرج، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و پس از بررسی مشخص شد راننده آن نوجوانی زیر ۱۵ سال است.
وی افزود: بر اساس قوانین جاری کشور و ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه یک جرم کیفری محسوب میشود و این اقدام میتواند پیامدهای قانونی جدی برای فرد خاطی به همراه داشته باشد. همچنین سپردن وسیله نقلیه به افراد فاقد صلاحیت، تهدیدی جدی برای ایمنی و سلامت شهروندان محسوب میشود.
رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه هدایت وسایل نقلیه سنگین نیازمند آموزش تخصصی و داشتن گواهینامه معتبر است، گفت: در این پرونده مالک وسیله نقلیه نیز به اتهام معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
تقیخانی تصریح کرد: این اقدام میتوانست منجر به وقوع حادثهای ناگوار و جبرانناپذیر شود اما با هوشیاری مأموران پلیس از بروز هرگونه سانحه جلوگیری شد. در نهایت، کامیون کشنده توقیف و راننده، ولی او و مالک خودرو برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با هشدار به خانوادهها تأکید کرد: والدین باید از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه خودداری کنند، چرا که رانندگی بهویژه با خودروهای سنگین یک مهارت حرفهای است و کوچکترین خطا میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با اینگونه تخلفات برخورد میکند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
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