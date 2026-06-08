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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴

توقیف کامیون کشنده با رانندگی نوجوان زیر ۱۵ سال در آزادراه قزوین–کرج

توقیف کامیون کشنده با رانندگی نوجوان زیر ۱۵ سال در آزادراه قزوین–کرج

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده در آزادراه قزوین–کرج خبر داد که رانندگی آن را نوجوانی کمتر از ۱۵ سال بر عهده داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: مأموران کنترل نامحسوس پلیس راه استان حین اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی باربری در آزادراه قزوین–کرج، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و پس از بررسی مشخص شد راننده آن نوجوانی زیر ۱۵ سال است.

وی افزود: بر اساس قوانین جاری کشور و ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه یک جرم کیفری محسوب می‌شود و این اقدام می‌تواند پیامدهای قانونی جدی برای فرد خاطی به همراه داشته باشد. همچنین سپردن وسیله نقلیه به افراد فاقد صلاحیت، تهدیدی جدی برای ایمنی و سلامت شهروندان محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه هدایت وسایل نقلیه سنگین نیازمند آموزش تخصصی و داشتن گواهینامه معتبر است، گفت: در این پرونده مالک وسیله نقلیه نیز به اتهام معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

تقی‌خانی تصریح کرد: این اقدام می‌توانست منجر به وقوع حادثه‌ای ناگوار و جبران‌ناپذیر شود اما با هوشیاری مأموران پلیس از بروز هرگونه سانحه جلوگیری شد. در نهایت، کامیون کشنده توقیف و راننده، ولی او و مالک خودرو برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با هشدار به خانواده‌ها تأکید کرد: والدین باید از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه خودداری کنند، چرا که رانندگی به‌ویژه با خودروهای سنگین یک مهارت حرفه‌ای است و کوچک‌ترین خطا می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با این‌گونه تخلفات برخورد می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6854532

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    نظرات

    • IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
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      پاسخ
      باتشکروخداقوت به رئیس پلیس راه قزوین که کامیون توقیف کرده وازخطرتصادف ومرگ جلوگیری کرده

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