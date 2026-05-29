۶ دستگاه حفاری سنگین خشکی به مدار عملیات بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی حفاری ایران اعلام کرد که در ۶ ماه گذشته موفق شد با اجرای برنامههای فشرده بازسازی، نوسازی و تعمیرات اساسی، ۶ دستگاه حفاری سنگین خشکی را که از مدار فعالیت خارج شده بودند، دوباره وارد چرخه عملیات کند.
بازگشت ۶ دستگاه حفاری سنگین خشکی به مدار عملیات در شرایطی محقق شد که صنعت نفت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تداوم تولید، حفظ آمادگی عملیاتی و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود بوده است. در این مدت، با تکیه بر توان داخلی، همافزایی گروههای فنی و عملیاتی و نظارت میدانی مستمر، فرایند بازسازی و روزآمدسازی دکلهای حفاری با شتاب دنبال شد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز طی ماههای گذشته، بهویژه در مقطع حساس جنگ اخیر، بهصورت مستمر بر روند فعالیت دکلهای حفاری و اجرای عملیات نظارت داشت تا وقفهای در روند توسعه و تولید در میدانهای نفت و گاز ایجاد نشود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تولید انرژی کشور ایفا کرده است.
بازگشت این ۶ دستگاه حفاری به مدار عملیات، بخشی از برنامههای کلان شرکت ملی حفاری ایران برای افزایش آمادگی ناوگان حفاری، ارتقای بهرهوری عملیاتی و پشتیبانی از برنامههای توسعهای صنعت نفت به شمار میرود.
این اقدام همچنین در چهارچوب اهداف برنامه هفتم توسعه، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و تحقق سیاستهای ابلاغی وزارت نفت انجام شده و نشاندهنده توان فنی، ظرفیت مدیریتی و اتکای صنعت حفاری کشور به توان داخلی در شرایط پیچیده عملیاتی است.
بازگشت دکلهای متوقفشده به چرخه عملیات، افزون بر تقویت توان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران، میتواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژههای توسعهای و افزایش تولید ملی در صنعت نفت و گاز کشور داشته باشد.
